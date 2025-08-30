“Se han hecho los tontos”: Hijo del capitán del Bruma se descarga tras impactante audio filtrado

Bruma

Por: Catalina Martínez

El hijo del capitán de la lancha Bruma, desaparecida con siete tripulantes el pasado 30 de marzo, se descargó con todo sobre los recientes hallazgos que apuntan al barco pesquero Cobra como el responsable directo de la tragedia. 

La revelación se supo después de que Sabes.cl difundiera el jueves un registro en el que, según la transcripción, el capitán del Cobra, Roberto Mansilla, dialogaba con el timonel de otro barco, justo en la fecha y hora en que se habría producido el choque con la Bruma.

"Dónde estás tú, me marca una h... larga. A ver, voy a pasar encima de esa h... a ver qué me marca", le comentó Mansilla al otro hombre durante dicha conversación. El abogado de la empresa Blumar, dueña de Cobra, afirmó que el capitán se refería a una mancha de cardumen de peces.

Habla el hijo del capitán del Bruma

Tras conocerse esta información, Lázaro Bravo, familiar del capitán de Bruma, se refirió a la impactante revelación en entrevista con Meganoticias. "Como familia estamos ansiosos, eso nos genera la pasividad del Ministerio Público. Creemos que con la cantidad de pruebas que hay, no es tiempo que todavía estén libres (los responsables)", expresó. 

En cuanto al audio filtrado, sostuvo que "viene a echar por tierra la vergonzosa querella que presentó Alejandro Espinoza (abogado de los tripulantes de Cobra) en contra de nuestro abogado, y también echa por tierra la carta patética que hacen los tripulantes del Cobra cuando piden respeto. Ellos, sabiendo la verdad, la ocultaron y se han hecho los tontos".

En esa misma línea, se lanzó de lleno contra el capitán de Cobra. "Un capitán con la con los años de experiencia que él tenía no puede cometer eso por error. Eso no es casualidad, eso es intencional, siempre he pensado eso", dijo al citado medio.

"Paciencia ya no hay”

En sus declaraciones, Bravo recordó lo dicho por el hijo de Juan Sanhueza, el vigía del Cobra que posteriormente se quitó la vida. El joven aseguró que su padre había querido admitir la colisión con la Bruma, un secreto del que estaban al tanto los demás marineros.

"Su declaración comprueba lo que todos sabemos y también desmiente todas las versiones que ha hecho la tripulación del Cobra. Ellos han dicho que no escucharon nada, que no sabían, que no supieron qué pasó y, sin embargo, todas las filtraciones echan por tierra eso", aseveró Bravo.

Sin embargo, a casi cinco meses de la tragedia aún no existen responsables ante la justicia, motivo por el cual Bravo instó al Ministerio Público a acelerar la investigación. "Paciencia ya no hay, sentimos impotencia de saber que gente asesina a 7 personas, las deja tirada en el mar y siguen realizando su vida como si nada", sentenció. 

