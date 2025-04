Teoría de abogado del Cobra despertó indignación en familiares de pescadores del Bruma: “Echarle la culpa a personas fallecidas…”

Las familias de los siete pescadores desaparecidos de la lancha “Bruma” han expresado su profunda indignación tras las recientes declaraciones de la defensa de los tripulantes del barco “Cobra”, señalado como el presunto responsable del trágico naufragio.

Alejandro Espinoza, abogado de la tripulación de la empresa Blumar, reconoció por primera vez la posibilidad de que el barco industrial podría haber colisionado con la lancha bacaladera durante la madrugada del 30 de marzo.

El equipo defensor presentó al Ministerio Público un informe detallado que respalda la teoría del impacto, una posibilidad que las familias de las víctimas han señalado desde el principio.

Sin embargo, el abogado dio a paso a la indignación al señalar que "si se llegara a confirmar definitivamente una colisión, eso no significa establecer responsabilidad en este accidente por parte de la tripulación del Cobra”. En ese sentido, el abogado sugirió que los tripulantes de la lancha podrían tener cierta responsabilidad en el desafortunado “contacto” entre ambas embarcaciones.

Según su declaración, la “Bruma” no habría informado su ubicación ni a la autoridad marítima ni a las embarcaciones cercanas, además de no contar con un posicionador automático activado para prevenir colisiones. Asimismo, señaló que el radar del “Cobra” no logró detectar la lancha, a pesar de que todos sus sistemas de prevención estaban operativos.

Familias responden

Frente a eso el abogado de las familias de los desaparecidos, Rafael Poblete, lamentó aquellas declaraciones. “Es una estrategia muy cuestionable echarle la culpa a quienes no pueden hablar para defenderse”, expresó.

Por otro lado, la vocera de las familias y líder de los pescadores artesanales, Claudia Urrutia, no ocultó su indignación al respecto. “Echarle la culpa a personas fallecidas, trituradas o peor que eso... Vamos a demostrar, como siempre lo hemos hecho, que la empresa está mintiendo, tergiversando la verdad”, sentenció a Radio Biobío.