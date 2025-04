No le perdona una: Johnny Herrera fulmina a Jorge Almirón tras el agónico empate de Colo colo

Colo Colo dejó escapar valiosos puntos contra Racing en la Copa Libertadores y los dardos apuntaron principalmente contra Jorge Almirón. El encargado de fulminarlo fue Johnny Herrera, quien lo acusó de vende humo.

"Durante la semana, el profesor Almirón se dedicó a decir que estaban bien, que estaban fuertes, que le ganaban a Racing… y al final, pasó todo lo contrario. No estaban bien, no estaban fuertes y no ganaron", comenzó diciendo en TNT Sports.

En esa línea, agregó que "al final, cuando vendes un poco de humo hacia el exterior, no siempre resulta (...) Este resultado es reflejo de lo que viene siendo Colo Colo. A pesar de haber invertido fuerte, el equipo no funciona como se esperaba".

Johnny Herrera trata de vende humo a Jorge Almirón.

Finalmente, el ídolo de la U aprovechó de tocar la oreja por la suspensión de partidos. "Esto es consecuencia de los partidos que el Cacique no quiso jugar. Un futbolista se pone a punto jugando, no solo entrenando. Podrían haber tenido tres partidos más. Hoy es un equipo sin ritmo", concluyó.

Es así como Johnny Herrera repasó a Jorge Almirón por la venta de humo que hace durante la semana, donde finalmente el equipo no demuestra en cancha todo lo que él suele comentar cada vez que declara.

