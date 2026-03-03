"Esto no ha terminado": Hermanos Antihuen Santi reciben condena por triple homicidio de carabineros

La madrugada en que tres carabineros perdieron la vida en Cañete causó un verdadero impacto a nivel nacional. Tras meses de audiencias y revisión de pruebas, el caso llegó a su punto más decisivo: el tribunal concluyó que los hermanos Felipe, Yeferson y Tomás Antihuen Santi fueron quienes ejecutaron el ataque contra los funcionarios que cumplían labores de patrullaje.

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, la resolución judicial no sólo los responsabiliza por esas muertes, sino que también los vincula a una serie de delitos derivados del mismo operativo, configurando un escenario penal de máxima gravedad por la reiteración y la forma en que se perpetró el crimen.

El tribunal concluyó que los tres hermanos participaron activamente en el ataque que terminó con la vida de los uniformados. A ese hecho se sumaron otros delitos que quedaron acreditados durante el juicio, como asalto violento, quema del vehículo policial y tenencia ilegal de un arma. En cambio, la acusación por el traslado irregular de restos humanos no prosperó y fue descartada.

La sentencia también miró hacia atrás. Para el tribunal, parte del historial delictivo previo quedó probado durante el juicio. Así, uno de los hermanos, Yeferson Antihuen Santi, fue responsabilizado por un episodio ocurrido en Contulmo en marzo de 2023, donde se le atribuyó un homicidio frustrado, junto a un robo con intimidación, posesión ilegal de arma y receptación.

En el caso de Tomás Antihuen Santi, los jueces dieron por acreditado que en 2020 participó en un ataque con artefactos incendiarios en Cañete, acción por la que fue responsabilizado por atentado contra la autoridad y daños de especial gravedad.

Familiares de carabineros asesinados reaccionan

Afuera del tribunal de Cañete, la familia de Misael Vidal Cid, una de las víctimas, recibió el fallo como un paso importante. Eso sí, según el citado medio, dejaron en claro que la causa todavía no llega a su capítulo final.

“Un poco de más tranquilidad para nuestra familia, para mi hija, para mis nietos, de que van a ser condenados estos cuatro personajes que actuaron en el homicidio de mi yerno y de sus colegas de trabajo. Así que esperamos tener un poco más de tranquilidad”, comentó el suegro de Vidal, Néstor Antillanca.

“Sabemos que esto no ha terminado todavía, creemos que puede haber, de parte de la defensa, una apelación a la Corte Suprema, pero esperamos tener la convicción cierta de que la Fiscalía hizo el trabajo que debía hacer”, agregó.

También valoró el rol de la Fiscalía, señalando que la investigación logró reconstruir los hechos y establecer el vínculo de los imputados con el clan Antihuen. En sus palabras, la parte defensora “jamás ha indicado que sus representados sean inocentes y tampoco ha podido demostrar dónde estaban la madrugada del 27 de abril los tres hermanos”.

Respecto a los pasos a seguir luego del veredicto, sentenció: “Esperamos que sea la condena máxima de los cuatro imputados por este daño que han causado a nuestra familia, a mi hija, a mi nieto y así como a las familias de sus cuatro colegas”.

