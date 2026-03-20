“De su boca no oí más que desprecio”: El desgarrador relato de hermana de Narumi en pleno juicio contra Nicolás Zepeda

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Por: Catalina Martínez

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Este jueves en Francia, en medio de la cuarta jornada del tercer juicio contra Nicolás Zepeda —acusado por el asesinato y desaparición de su exnovia japonesa, Narumi Kurosaki, en diciembre de 2016—, Kurumi (26) una de las hermanas de la víctima, prestó declaración ante la justicia.

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, la hermana menor de la familia Kurosaki, avanzó con cautela — en compañía de un intérprete— hasta ubicarse frente al podio principal. “Hoy llevo puesta la ropa y los accesorios de Narumi y hablaré ante ustedes como si estuviera poseída por ella”, expresó la joven, al borde de las lágrimas.

Luego, relató un sensible momento junto a su hermana desaparecida: “Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía seis años y lo único que podía hacer era llorar. Vi tanta determinación en su rostro. Había decidido convertirse en una persona responsable para toda nuestra familia”. En ese sentido, agregó que “para Narumi, nuestra pobreza nunca fue una excusa para no construir un futuro. Hice todo lo posible por estar a su altura”.

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¿Cómo se enteraron de lo ocurrido con Narumi? 

Kurumi, al rememorar los hechos de diciembre de 2016 —momento en que se perdió todo rastro de su hermana mayor—, confesó que la noticia la dejó completamente impactada.

Cuando nuestra madre llegó a casa, gritó su nombre. Jamás olvidaré esa escena ni esos gritos“, recordó, detallando que “mi madre y mi otra hermana, para protegerme, me ocultaron la información cada vez más inquietante”.

Bajo ese contexto, aseguró que “no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando en Francia. Mi madre no dejaba de decir que su lugar estaba con Narumi. Intentamos convencerla de que tuviera paciencia”.

Motivada por el impulso constante que recibía de Narumi para seguir estudiando, logró reunir la determinación necesaria para, a lo largo de estos diez años, seguir adelante con su vida y perseguir sus metas académicas.

Finalmente logré obtener una beca universitaria y cumplir su sueño. También sigo tomando clases de baile, que a Narumi tanto le gustaban, y llevo puesto el colgante que llevo hoy”, contó Kurumi. 

Asimismo, la hermana menor de la víctima sinceró: “Seguimos viviendo un día a la vez, por Narumi. Estoy segura de que llevaremos esta profunda angustia, esta inmensa tristeza y estos remordimientos con nosotros hasta el final de nuestras vidas“.

Hermana confrontó a Nicolás Zepeda

“Deberíamos haberla disuadido de viajar a Francia. No porque fuera una mala decisión, sino para alejarla de ese hombre, que iba a destrozarle la vida muy pronto”, sentenció después, aludiendo al chileno acusado. 

“Un día, oí que Nicolás Zepeda había asesinado a Narumi. No lo creí hasta que asistí al primer juicio. Al verlo, me convencí por completo de que él era el asesino. De su boca no oí más que desprecio por Narumi. Mientras que ella era radiante, llena de esperanzas y planes", señaló. “Inventaba mentiras constantemente para eludir responsabilidades y ocultarse. Y escondió el cuerpo de Narumi en un lugar inaccesible”, planteó Kurumi. 

Por otro lado, la joven japonesa aludió a una fotografía de Narumi sonriendo que su madre mantiene a salvo en una bolsita desde que comenzó el proceso judicial. “Cada vez, gracias a esta foto, lográbamos recuperar la compostura”, expresó. 

Según el citado medio, al final de su declaración, se refirió al actual juicio, afirmando que “entendíamos que nos iban a insultar de nuevo, que íbamos a escuchar otra vez las tonterías de este asesino… Pero esperando que sea la última vez, tengo algo que decirles".

Entonces, Kurumi se giró para quedar cara a cara con Nicolás Zepeda. “Antes del final, deseamos de todo corazón que este asesino nos diga dónde dejó el cuerpo de Narumi, pues nuestra esperanza, nuestra única esperanza, es traerla de vuelta a Japón… Si aún conserva algo de consciencia, que nos diga dónde está. Ese es nuestro único deseo. No tengo nada más que añadir, gracias por escuchar", sostuvo, mientras él le sostenía la mirada sin siquiera pestañear. 

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