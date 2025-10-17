¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán

Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

Por: Catalina Martínez

La hermana de Krishna Aguilera, Cristal, salió al paso de los rumores y descartó tajantemente haber tenido algún vínculo “laboral” con Juan Beltrán (45), conocido en San Bernardo como un supuesto “capo de la droga” y cuyo nombre ha figurado como el principal sospechoso en la desaparición de la joven de 19 años.

Yo nunca trabajé para él, lo puedo jurar por mi hija. Yo a él lo conocí cuando tenía 16 años, ahora tengo 26”, sentenció Cristal. “En un carrete lo conocí a él, sí carreteamos muchas veces, pero después me fui dando cuenta de su actitud agresiva y yo me alejé inmediatamente”, sentenció. 

La confesión de Krishna Aguilera 

Respecto a cómo la joven desaparecida conoció al “Guatón Beltrán”, Cristal dijo en entrevista con Mucho Gusto: “Mi hermana lo conoció por una amiga, yo jamás le voy a presentar un tipo peligroso a mi hermana”.

“Nunca le he dado a probar drogas, porque yo soy una mujer sana. Todo lo que mi hermana sabe y hacía es por una amiga y sus vínculos con la calle”, aclaró de inmediato la mujer. 

Al ser consultada sobre el supuesto “error” de su hermana que habría provocado un cambio en la actitud de Beltrán hacia ella, confirmó que “hizo algo que no debía haber hecho y que involucra a este sujeto”.

Cristal relató que la situación se evidenció después de que dos adultos la golpearon y le arrebataron su teléfono celular. A raíz de eso, una “información" que contenía llegó a manos del hombre.

Golpeada y desesperada tras la riña, Krishna Aguilera acudió a su hermana mayor, le relató la situación y le pidió que se mudaran de casa. “Ese día, llorando, me dijo que ella había vendido a Beltrán para que le quitaran plata”, contó.

“Ella llega a la casa y me dice llorando que tenemos que irnos, que ella teme por su vida. Yo me demoré una semana en irnos”, rememoró Cristal sobre lo sucedido hace pocas semanas.

