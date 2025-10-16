¡Se niega a colaborar! Detienen a principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera

Detienen a principal sospechoso en caso de Krishna Aguilera

Por: Catalina Martínez

Un hombre de 45 años fue detenido por la Policía de Investigaciones, acusado de ser la última persona que vio a Krishna Aguilera, la joven de 19 años que permanece desaparecida desde el 4 de octubre en la región Metropolitana.

La familia considera al detenido como el principal sospechoso de su desaparición. Sin embargo, por el momento solo permanece bajo custodia por negarse a colaborar con la investigación.

De acuerdo con la información policial, la captura tuvo lugar en horas de la madrugada, cuando agentes de la PDI llegaron hasta un condominio en San Bernardo para llevar a cabo el operativo.

Cristal Aguilera, hermana de Krishna, señaló al detenido —quien habría tenido una relación sentimental con la joven— como la última persona que la vio con vida y como responsable de su desaparición.

Recordemos que la joven de 19 años fue vista por última vez cuando asistió a una discoteca en el barrio Bellavista junto al detenido. En esa ocasión, Krishna contactó a su hermana para informar sobre su ubicación, pero posteriormente su teléfono dejó de recibir llamadas.

Se niega a colaborar 

Fue bajo ese contexto que efectivos de la PDI llegaron al condominio donde reside el individuo, en calle La Vara, con el objetivo de obtener su declaración dentro de las diligencias por la búsqueda de la mujer desaparecida. Sin brindar cooperación con la indagatoria, el detenido intentó huir. Tras un breve forcejeo con los efectivos, fue arrestado y llevado a una unidad policial.

Durante la jornada de este jueves, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, se refirió a las indagatorias del caso y a la detención del principal sospechoso, quien será imputado por obstruir a la justicia.

Al respecto, el persecutor declaró que el detenido es “una persona que para nosotros es blanco de interés en esta investigación”. Luego, detalló que “la detención se produjo a raíz de las diligencias que venimos desarrollando desde el momento mismo de la denuncia, y eso me parece que es muy importante aclarar”.

Luego de su captura en durante, el detenido fue conducido a un cuartel de la Policía de Investigaciones para prestar declaración ante la Fiscalía. Desde entonces, ha permanecido sin colaborar con la indagatoria. “A nuestro juicio no ha colaborado con esta investigación”, sentenció Pastén. 

Nuevas evidencias

A pesar de eso, el fiscal aclaró que se incautaron evidencias para “tratar de esclarecer la dinámica de la desaparición” de Krishna Aguilera. “Las evidencias tienen relación con aparatos telefónicos y otras piezas que hemos logrado encontrar y que estamos periciando”, explicó. 

Pastén añadió que el hombre será llevado a control de detención en las próximas horas, donde se pedirá prolongar su arresto. En primera instancia, se le acusará de agredir a efectivos policiales durante su captura y de obstruir la investigación.

Por ahora, la investigación sigue en curso, con el objetivo de reunir evidencias que conecten al hombre detenido con la desaparición de la joven. En esa misma línea, el persecutor aseguró que la causa se trabaja como una desaparición de persona. “No de una persona que haya desaparecido voluntariamente, sino que de una persona que ha sido desaparecida”, sentenció. 

