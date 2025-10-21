“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda

La hermana de Krishna Aguilera, la joven de 19 años desaparecida el 4 de octubre en San Bernardo, comentó los nuevos antecedentes del caso, luego de que la PDI realizara peritajes en el canal Espejino.

En diálogo con el matinal Mucho Gusto de Mega, Cristal Aguilera relató que no tenía conocimiento del reciente operativo de la PDI, y dejó salir toda su preocupación al señalar que considera difícil que aparezcan pruebas.

Dentro de esa misma línea, la portavoz de la familia manifestó su descontento con el hecho de que la búsqueda se haya enfocado en el sector donde reside Juan Enrique Beltrán Olivares, el único detenido y principal sospechoso de la desaparición de la joven.

"Él no va a dejar el cuerpo de una persona al lado de donde vive, es como obvio, es lógico. Hay que dejar que PDI trabaje, ellos son los profesionales, pero si me preguntas a mí, es obvio que no va a dejar evidencia al lado de donde lo detuvieron", criticó.

“Yo no voy a descansar”

Frente a eso, hizo un llamado a quienes puedan tener información del caso. "Ayuden con la investigación, las personas que están involucradas, que ayudaron a este sujeto, que hablen, porque si no va a salir peor para ellos, se van a secar presos. Yo no voy a descansar hasta que a este hombre lo llenen de años, porque este hombre no va a pisar la calle", expresó.

Por otro lado, Cristal reaccionó a los registros difundidos por el matinal, donde se aprecia al principal sospechoso desplazándose por una parcela en Calera de Tango, apenas unas horas antes de que fuera detenido por la policía.

"No tenía conocimiento de esto, yo me pregunto qué más esconde este tipo, dónde tiene a mi hermana. Se me pasan mil rollos por la cabeza, quizás dónde la tiene enterrada", planteó la hermana mayor de Krishna Aguilera.

"Tiene mucho dinero, le dimos 11 días para que él hiciera lo que quisiera, entonces le dimos mucho tiempo, obvio que a la PDI se le va a hacer mucho más difícil, él borró toda evidencia", lamentó al final.