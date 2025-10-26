Aseguran que fue planificado: Detenido por asesinato de Krishna Aguilera será formalizado

Fue planificado: Detenido por Krishna Aguilera

Por: Paula Osorio

Este domingo se registró un nuevo avance en el caso de Krishna Aguilera, tras la detención de un hombre de 45 años vinculado a su desaparición y posterior asesinato. Su audiencia de control de detención se prolongará hasta el martes 28 de octubre, momento en que será formalizado junto a cuatro personas más involucradas en la investigación.

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en horas de la madrugada en Catemito, Calera de Tango, sobre una de las laderas del cerro Chena, generando conmoción entre vecinos y autoridades de la zona. En ese contexto, el Fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, ratificó que el crimen fue planificado con antelación, descartando la posibilidad de un accidente o un crimen pasional.

“Esto no fue una situación azarosa, (…) no fue un crimen pasional, no fue circunstancial ni un accidente”, declaró a la prensa.

Según Pastén, el asesinato habría sido organizado por Juan Beltrán y su círculo cercano, y el lugar donde se halló el cuerpo “estaba preparado para esos fines”. Tras las investigaciones, se determino que las personas detenidas mantienen relaciones con Beltrán en actividades de tráfico de drogas y trabajos ocasionales, que incluyen desde la venta de estupefacientes hasta labores de albañilería.

El fiscal recalcó que, tras revisar el estado del cuerpo, queda descartada la hipótesis de muerte accidental, aunque los detalles completos serán entregados en la formalización del martes.

La investigación sigue bajo la hipótesis de secuestro con homicidio, mientras el Ministerio Público y Carabineros continúan recopilando pruebas para esclarecer la participación de cada implicado en el asesinato de Krishna Aguilera.

