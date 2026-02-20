"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres

"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres

Por: Catalina Martínez

Esta mañana, tras enterarse del violento robo que sufrieron sus padres, de 88 y 89 años, en Las Condes, la abogada Helhue Sukni dejó salir toda su ira en redes sociales, donde incluso lanzó fuertes amenazas contra los responsables del delito. Sin embargo, con el pasar de las horas, su tono, si bien todavía furioso, tendió más hacia la reflexión

La jurista, quien se encuentra de vacaciones en Brasil, publicó un video a través de su cuenta de Instagram, donde se le ve más tranquila, aunque visiblemente afectada por la situación. 

En el registro, partió contando con mayor detalle cómo se enteró del traumático episodio vivido por sus progenitores, quienes se encontraban solos al momento del asalto. "Nunca más salgo de vacaciones, nunca más los dejo solos", juró. 

Helhue Sukni se sincera tras frustrante episodio 

Más adelante en el video, la abogada abordó un punto que muchos pusieron sobre la mesa tras darse a conocer la noticia: su apodado rol como “abogada de narcos”. En ese sentido, abordó haciendo un mea culpa que sus seguidores aplaudieron. 

"De joven siempre defendí delincuentes, y lo sigo haciendo. Pero antiguamente entraban a la casa piola, cuando no había gente", afirmó Sukni. "Me estoy comiendo la misma mier... que he defendido siempre", reflexionó. 

Por otro lado, se refirió a las fuertes amenazas que profirió contra los eventuales involucrados en el robo a sus padres. "Les juro, los voy a mandar a matar o los voy a matar yo", disparó furiosa en una historia. 

Ahora, sin embargo, se mostró arrepentida de sus dichos: "Quiero que sientan lo mismo que sintieron mis padres. Yo creo que si los veo no podría matarlos, pero a lo mejor los ahorco. Estoy muy consternada".

