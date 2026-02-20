VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

En medio de la tranquilidad de su hogar en Las Condes, los padres de la abogada Helhue Sukni fueron víctimas de un violento robo. Tras darse a conocer las noticias, la jurista usó sus redes sociales para lanzar una fuerte amenaza contra los responsables del delito, dejando en claro que no se quedaría de manos cruzadas.

¿Qué fue lo que pasó?

Fue pasada la medianoche cuando un grupo de al menos cinco individuos ingresaron al domicilio de las víctimas. Ambos adultos mayores, de 88 y 89 años, fueron amarrados de pies y manos por los antisociales, para luego proceder a registrar la vivienda y robar varios artículos de valor, informó T13.

De acuerdo con las declaraciones del jefe de la BIRO Oriente, subprefecto Rubén Plaza, los delincuentes habrían ingresado a la casa a través de una ventana. Además, afirmó que no portaban armas de fuego al momento del robo, que se extendió por casi 30 minutos.

"Estos sujetos proceden a amarrar de pie y manos a las víctimas, pero en sus camas. No los trasladaron hacia otra dependencia de la casa, sino que en las mismas camas los amarraron y les indicaron que se quedaran tranquilos, que ellos iban a hacer revisión del inmueble para poder sustraer especies", detalló Plaza, según el citado medio.

Luego, despejó dudas respecto al actual estado de salud de los adultos mayores y afirmó que, a parte de haber sido atados de manos y pies, "no fueron golpeados ni fueron sometidos a algún otro tipo de agresión".

La fuerte amenaza de Helhue Sukni

Tras el violento incidente que involucró a sus progenitores, Helhue Sukni, quien se encuentra de viaje en Brasil, descargó toda su ira y lanzó duras advertencias contra los antisociales responsables a través de sus historias de Instagram.

“Miren, hijos de puta, malditos, que entraron a la casa de mis papás (…) Mi mamá, 90 años; amarraron a mi papá. Les juro, como que me llamo Helhue Sukni (…) Los voy a mandar a matar, conchetumadre, o los voy a matar yo. Para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá, ahora, a las 12 de la noche”, lanzó de entrada, según recogió BiobioChile.

Visiblemente afectada, la llamada “abogada de los narcos”, insistió en sus amenazas: “Los voy a mandar a matar, hijos de puta, o los voy a matar yo misma. Amarraron a mi padre los conchesumadre”.

“Espérense no más. Los voy a encontrar, hueones. Los voy a encontrar. No estoy ahora allá, pero los voy a encontrar. Y van a saber quién es la Helhue Sukni, hijos de puta malditos. Los maldigo a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, hijos de puta malditos”, cerró Sukni.

Feroz descargo de Helhue Sukni / Fuente: Instagram.

