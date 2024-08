¿Se confirma el romance? Priscilla Vargas y José Luis Repenning ilusionan a sus seguidores con foto dominical

A través de redes sociales, Priscilla Vargas compartió una serie de fotografías con José Luis Repenning lo cual encendió nuevamente las alarmas de sus seguidores, quienes apuntaron a un supuesto romance. En concreto, los conductores del matinal de Canal 13 Tu Día compartieron una cita de domingo en un restaurante capitalino.

En el post, la periodista justificó la salida con su compañero de trabajo con quien ha sido ligada amorosamente en reiteradas ocaciones debido a la cercana amistad que mantienen. Sin embargo, los comunicadores han aclarado en varias oportunidades que solo son amigos. “Excusas: 1. Me lo merezco 2. El lunes empiezo la dieta 3. Se pensó y se hizo 4. Qué tanto… 5. Todas las anteriores” escribió Vargas.

¿Priscilla Vargas y José Luis Repenning son más que amigos?

Por el momento, se desconoce que los profesionales puedan tener más que una amistad, sin embargo sus seguidores les dejaron varios comentarios pidiéndo que estuvieran juntos. “Y ahora comienza el amor”, “El postre debe ser el más rico”, “Pucha que come bien repe!!! Y no hablo de comida!!!”, “Uuuuh pensé que iban a admitir que estaban juntos. disfruten mucho, sobre todo el postre”, “Pídele pololeo a la pri” comentaron.

Hace un año, Repenning se refirió a su relación cercana con Vargas luego de que su colega le entregara una cariñosa carta por su cumpleaños. “Nos conocemos hace exactamente 21 años, 6 meses y 10 días, y aunque suena a una condena, porque cuesta creer que sólo han sido momentos divertidos, y algunos inolvidables. Hasta de nuestras desgracias nos reímos”, declaró.

“Siempre celebramos tu cumpleaños en privado, no piensen mal por favor, pero es la segunda vez que lo celebramos en televisión (...)Siempre celebramos tu cumpleaños en privado, no piensen mal por favor, pero es la segunda vez que lo celebramos en televisión.Si esa promesa sigue en pie después de pasar juntos 5 horas al día, los 5 días de la semana y no te aburres de mí, voy a terminar con la siguiente frase, es la mejor prueba de que ese pacto va por buen camino” lanzó.

