Neme furia apunta contra sector político tras elecciones en Venezuela: “¡Pelotudeces y estupideces!”

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme se lanzó con todo en contra del Partido Comunista por las declaraciones de algunos de sus miembros luego de las polémicas elecciones en Venezuela. En concreto el comunicador se refirió a la postura de algunos sectores sobre un supuesto fraude en el proceso electoral de dicho país.

Bajo esta misma línea, el profesional recordó a sus colegas que ha visitado en varias oportunidades Caracas, motivo por el cual asegura saber lo que dice y tener conocimiento sobre la coartación de la libertad de prensa. Además aseguró que nadie cree el 51% que Maduro dijo sacar en las elecciones para la presidencia de seis años.

¿Qué dijo Neme tras polémicas elecciones en Venezuela?

“Yo sé que el periodismo y los medios de comunicación tiene que abrazar la corrección política. Hay que hacer parecer que uno mira esto con cierta distancia, pero todos sabemos qué fue lo que pasó...” partió diciendo el comunicador en el matinal agregando que “algunos sectores pueden tener su relato desgastado, latero, enfermizo, delirante... y está muy bien, yo no voy a acallar a nadie, pero todos sabemos lo que pasó” dijo.

Sobre la misma añadió. “Yo he estado cuatro veces en Caracas, a mí no me van a contar cuentos... ¡No me vengan con pelotudeces!" lanzó y apuntó contra las voces del Partido Comunista que han respaldado la victoria de Nicolás Maduro. "¡Solo pelotudeces y estupideces! Las pueden decir, pero a uno, que sabe lo que ha pasado ahí” expresó.



"Y la Karen que opina si su marido está allá en Venezuela felicitando al dictador"; "La Karen debería estar inhabilitada, su marido estuvo en las elecciones y verificó el triunfo de Maduro, ´El dictador´"; "Y Karen que opina si su esposo apoya a maduro …." fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en la cuenta de Mega que compartió un estricto de los descargos de periodista.

