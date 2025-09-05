“Hay que ser muy hue…”: Neme lapidó sin filtro a exdirector de Canal 13 en la mira por Caso Bots

Sin pelos en la lengua y muy fiel a su estilo, José Antonio Neme se refirió a la polémica destapada por CHV Noticias, quienes expusieron a los responsables de manejar perfiles anónimos en X (antes Twitter) dedicados a difundir noticias falsas en favor de sectores de ultraderecha.

Aunque en Mucho Gusto buscaban entablar una conversación con el aspirante presidencial José Antonio Kast —a quien se le asocia con las cuentas automatizadas—, su equipo de campaña informó que no dará declaraciones durante esta jornada.

“Estamos afuera del comando y sus asesores nos han dicho que hoy se va a dedicar a temas personales, no va a tener agenda, no va a recibir a medios ni va a tener ningún tipo de entrevistas”, precisó el periodista Karim Butte, quien se trasladó hasta la comuna de Las Condes para concretar la fallida entrevista.

Frente a eso fue que Neme alzó la voz para cuestionar la decisión del republicano de evadir a la prensa. “Perdón, pero un candidato al que le salpica una denuncia a ocho semanas de las elecciones y el día después tiene que ir a comprar berenjenas al supermercado... es raro también”, planteó.

Se lanzó contra Góngora

Pero la cosa no iba a quedar ahí, pues de inmediato apuntó sus dardos contra Patricio Góngora, exejecutivo de Canal 13 y uno de los principales rostros en la mira por el caso. Góngora, quien dejó su cargo tras el revuelo ocasionado por el reportaje, estaría vinculado a la cuenta anónima Patito Verde, una de las varias examinadas en el reportaje de CHV.

“Respecto de Patito Verde, hay que ser un perfecto imbécil para ser miembro de un directorio de un canal y tuitear esas estupideces. El señor Góngora, a quien yo no conozco... No es personal, pero digo yo qué bueno que Andrónico Luksic se libró de ese miembro del directorio, porque hay que ser muy huevón para participar de ese fundamentalismo político ridículo a nivel digital, si es que es él, porque dice que no es”, lanzó el periodista.

“Si es que fuese él, hay que ser muy imbécil para tener un cargo de ese nivel y se le ocurra socavar la campaña con este Patito Verde. Hay que ser un tarado”, concluyó José Antonio Neme.