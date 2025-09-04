Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots

Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Por: Catalina Martínez

Tras la emisión de un reportaje de Chilevisión, estalló un escándalo político de gran magnitud. El material dio a conocer las identidades de personas ligadas a cuentas “bots” dedicadas a atacar y difamar, especialmente contra las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei

El reportaje corrió el velo sobre las identidades de varios de los “trolls” más activos del círculo republicano. Entre ellos apareció un supuesto líder bajo el alias “Patito Verde”, perfil que, según la investigación, era manejado por Patricio Góngora. Tras la revelación, Góngora debió renunciar al directorio de Canal 13.

En este contexto fue que varios rostros ligados al mundo de la política se pronunciaron al respecto. Entre ellos, dos de los principales rostros de la bancada de oposición y cuyos nombres han estado sonando desde que estalló la polémica: Evelyn Matthei y José Antonio Kast

¿Cómo reaccionó Matthei? 

Cabe recordar, que la candidata de Chile Vamos fue la principal denunciante de cuentas bots en redes sociales, vinculadas a la campaña de Kast, las cuales divulgaron fake news de un supuesto alzheimer que ella padecía. A pesar de esto, Matthei desistió de una querella por los ataques.

Durante un punto de prensa, la abanderada fue abordada sobre las recientes revelaciones y confesó que conocía a Góngora. “Yo lo denuncié hace como dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro y que vamos a sacar nuestro país adelante”, afirmó, tratando de dejar el tema hasta ahí. 

Su equipo buscó cerrar rápidamente el espacio a la prensa, pero un periodista persistió y la interpeló directamente sobre si conocía a Góngora. “Naturalmente que lo conozco, todo el mundo lo conoce”, respondió tajantemente. 

En la instancia la acompañaba el presidente de RN, Rodrigo Galilea. Cuando surgieron nuevas preguntas, el dirigente reaccionó al instante, aconsejándole que no contestara. “No puedo entrar… no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos“, sentenció Matthei.

Kast se desmarca 

Por otro lado, el candidato republicano, José Antonio Kast, también salió al paso de las críticas y las vinculaciones con las comentadas cuentas bots. Sin embargo, se desligó totalmente del tema y aseguró que es “la izquierda” el sector que utiliza diversos medios para la violencia.

Siempre la izquierda, en términos generales, usa la violencia física, verbal y digital. Es el método de acción política de la izquierda. Yo lo viví en una universidad en el norte, en Frutillar con el tema del salmón y después con las interrupciones en la Universidad Católica cuando hablamos sobre minería”, sostuvo Kast. Además aseguró que la campaña republicana “está ocupada en los problemas de nuestra patria”. 

Luego, apuntó directamente contra el jefe de investigación de Chilevisión, Sergio Jara. “Me llama la atención que un canal le dedique tanto tiempo a esto de los bots, que nosotros rechazamos, pero mientras hay temas de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico”, planteó el tema el candidato. 

“Ojalá el señor (Sergio) Jara, quien es el jefe del área de investigación (de Chilevisión) le dedicara tiempo al tema del crimen organizado (...) Llama la atención que ella (Jeannette Jara) subió esto antes casi que termine el reportaje. ¿Habrá vínculo ahí?” No lo sé“, agregó. 

“Hace tiempo decimos que esta campaña será dura. Espero que se tomen las acciones correspondientes para impedir el intervencionismo electoral de las autoridades de Gobierno (...) La vocera de Gobierno está más preocupado de los bots que del terrorismo”, cerró Kast.

