Lo encontró su hijo: Macabro motivo tras hallazgo del cadáver de un adulto mayor descuartizado en Coquimbo

Un macabro crimen fue el que se descubrió en las últimas horas en la ciudad de Coquimbo, donde el cuerpo de un adulto mayor de 75 años fue encontrado descuartizado dentro del domicilio de un familiar, siendo el hijo de la víctima quien halló el cadáver, y ya se conocería el motivo detrás de este fatal suceso.

"Por instrucción del Ministerio Público, personal de la PDI se encuentra trabajando en el sitio por el hallazgo de un cadáver que se encontraría descuartizado al interior de un domicilio", detalló el subprefecto José Cáceres de la Policía de Investigaciones sobre el crimen que "habría sido perpetrado con un arma cortante".

"En este momento estamos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística, a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el hecho", profundizó, para más tarde dar a conocer la primera hipótesis y la detención del principal sospechoso tras este impactante hecho en la cuarta región.

Por una riña con su hermano

Efectivamente, luego de algunos peritajes, la PDI confirmó que el hermano de la víctima, un hombre de 82 años, se encuentra en calidad de detenido: "Se establece que corresponde a un homicidio con descuartizamiento de un hombre adulto mayor, tras una riña con su hermano, ambos de nacionalidad chilena".

"El dueño de casa es detenido por los detectives y reconoce los hechos ante el fiscal en dependencias de la PDI. A esta hora lo dejamos a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde se darán a conocer los antecedentes", concluyó el subprefecto Cáceres sobre el adulto mayor.

