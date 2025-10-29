“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera

Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera
Padre de Krishna Aguilera rompió el silencio

Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo
Camila Vallejo respondió a declaraciones de Diego Paulsen

¡Apuntó al bajo nivel del debate! Camila Vallejo respondió con todo a polémicos dichos contra el Gobierno

La lista de seis imputados por la muerte de Krishna Aguilera incluye a una adolescente de 17 años, quien sería la pareja de Juan Beltrán, señalado como el presunto autor intelectual del crimen contra la joven de 19 años, quien desapareció el 4 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado el domingo pasado.

En conversación con Mucho Gusto, el padre de la menor de edad sostuvo con firmeza que su hija no tiene culpa en el caso y señaló a Beltrán como el principal responsable.

Protegiendo su identidad y rostro, el hombre confesó al citado medio que teme que su hija pueda estar involucrada en el asesinato de Krishna. "Temo que me diga  'sí, papá, yo estoy involucrada'. Sería terrible para mí, se me cae el corazón a pedazos, si yo la amo", sinceró. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

"Siempre he estado para ella y verla involucrada en temas de robo, que ella a menudo hacía, y drogas, para mí y para toda la familia ya era triste. Ella tiene varias detenciones por hurto, pero nunca vi una peligrosidad en la calle de lo que ella hacía", explicó. 

Si bien se encuentra separado de la madre de la adolescente, quien también está detenida, el padre dijo que intentó apoyar a su hija, pero "¿qué nos queda a nosotros como papás? Llega un punto en que no la pudimos frenar. Se nos escapa de las manos lo que hacen los chiquillos en la calle. Llega un punto que perdimos autoridad sobre ellos", sinceró.

Krishna y la adolescente eran amigas

Más adelante, el hombre afirmó que no sabe por qué su hija se peleó con Krishna. “Ellas eran amigas anteriormente, amigas de que se quedaban a dormir juntas, se quedaban en la casa de la otra, salían a la discoteca juntas. Entonces para mí fue como ¿qué pasó aquí? Si eran todas un grupito de amigas", reveló. 

"A Krishna la conozco, pasaba en la casa, tomé té con ella, yo les preparaba almuerzo. Me pregunto en ¿qué momento se perdió esa relación de amistad y llegaron a ser enemigas?", detalló.

Aun con las acusaciones que pesan sobre la adolescente, su padre afirmó que "para mí, mi hija sigue siendo una niña y sigo sosteniendo que ella no es pareja (de Beltrán). Era una más de las niñas que él tenía, este tipo no tiene parejas, a lo menor tiene niñas preferidas dentro de su círculo, que deben ser muchas. Él se relaciona con puras menores de edad, desde 13 hasta 18 años".

El hombre explicó que su hija y Krishna se habían distanciado por rivalidades relacionadas con la atención de Beltrán, pero enfatizó que no considera que ella haya impulsado a cometer el homicidio. "Tiene 17 años, no va a incidir en la decisión de un hombre adulto de 45 años. Para mí eso no es convincente. Hay muchas cosas que se dicen, pero eso lo va a determinar la investigación", sentenció. 

NOTAS DESTACADAS

Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera
Padre de Krishna Aguilera rompió el silencio

Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo
Camila Vallejo respondió a declaraciones de Diego Paulsen

¡Apuntó al bajo nivel del debate! Camila Vallejo respondió con todo a polémicos dichos contra el Gobierno
Gary Medel recibe sanción en la UC.

Le costó caro: Gary Medel ya conoce su fuerte sanción tras expulsión contra la U
Jorge Sampaoli U de Chile.

Los está esperando: Jorge Sampaoli analiza la opción de enfrentar a la U en la final de Copa Sudamericana
Pablo Milad declara la guerra contra la U.

Guerra desatada: Pablo Milad pierde la paciencia y le responde en duros términos a Michael Clark
Sebastián Vegas fulmina al arbitraje.

Sebastián Vegas carga sin filtro contra el arbitraje tras expulsión en Colo Colo: "se cagan en..."
Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Duro golpe en Primera B: ANFP fulmina a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Está furioso: Esteban Pavez rompe el silencio tras repentina marginación en Colo Colo
Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei