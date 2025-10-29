“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera

La lista de seis imputados por la muerte de Krishna Aguilera incluye a una adolescente de 17 años, quien sería la pareja de Juan Beltrán, señalado como el presunto autor intelectual del crimen contra la joven de 19 años, quien desapareció el 4 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado el domingo pasado.

En conversación con Mucho Gusto, el padre de la menor de edad sostuvo con firmeza que su hija no tiene culpa en el caso y señaló a Beltrán como el principal responsable.

Protegiendo su identidad y rostro, el hombre confesó al citado medio que teme que su hija pueda estar involucrada en el asesinato de Krishna. "Temo que me diga 'sí, papá, yo estoy involucrada'. Sería terrible para mí, se me cae el corazón a pedazos, si yo la amo", sinceró.

"Siempre he estado para ella y verla involucrada en temas de robo, que ella a menudo hacía, y drogas, para mí y para toda la familia ya era triste. Ella tiene varias detenciones por hurto, pero nunca vi una peligrosidad en la calle de lo que ella hacía", explicó.

Si bien se encuentra separado de la madre de la adolescente, quien también está detenida, el padre dijo que intentó apoyar a su hija, pero "¿qué nos queda a nosotros como papás? Llega un punto en que no la pudimos frenar. Se nos escapa de las manos lo que hacen los chiquillos en la calle. Llega un punto que perdimos autoridad sobre ellos", sinceró.

Krishna y la adolescente eran amigas

Más adelante, el hombre afirmó que no sabe por qué su hija se peleó con Krishna. “Ellas eran amigas anteriormente, amigas de que se quedaban a dormir juntas, se quedaban en la casa de la otra, salían a la discoteca juntas. Entonces para mí fue como ¿qué pasó aquí? Si eran todas un grupito de amigas", reveló.

"A Krishna la conozco, pasaba en la casa, tomé té con ella, yo les preparaba almuerzo. Me pregunto en ¿qué momento se perdió esa relación de amistad y llegaron a ser enemigas?", detalló.

Aun con las acusaciones que pesan sobre la adolescente, su padre afirmó que "para mí, mi hija sigue siendo una niña y sigo sosteniendo que ella no es pareja (de Beltrán). Era una más de las niñas que él tenía, este tipo no tiene parejas, a lo menor tiene niñas preferidas dentro de su círculo, que deben ser muchas. Él se relaciona con puras menores de edad, desde 13 hasta 18 años".

El hombre explicó que su hija y Krishna se habían distanciado por rivalidades relacionadas con la atención de Beltrán, pero enfatizó que no considera que ella haya impulsado a cometer el homicidio. "Tiene 17 años, no va a incidir en la decisión de un hombre adulto de 45 años. Para mí eso no es convincente. Hay muchas cosas que se dicen, pero eso lo va a determinar la investigación", sentenció.