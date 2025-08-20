Tras ser engañados por el: La insólita defensa de familiares del sicario del “Rey de Meiggs”

Después de más de dos meses prófugo, este domingo cayó en Barrancabermeja, Colombia, el sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el crimen del "Rey de Meiggs" y liberado por un error administrativo en Chile.

Luego de ser liberado, Mejía Hernández dejó Chile y pasó a estar en la mira de la justicia internacional. Fue en esa ciudad colombiana donde T13 entrevistó a los parientes que lo habían recibido en su hogar, ignorando su condición judicial.

¿Qué dijeron los familiares?

Según relató Miguel Ruiz, cuñado de la hermana del imputado, él y su esposa le dieron alojamiento creyendo que estaba de visita. Indicó que Mejía Hernández no mencionó su situación legal en Chile y que, durante su estadía, se comportó con total normalidad. “Nunca me generó dudas y yo soy una persona que examino. Yo estoy impresionado porque era una rutina común corriente”, afirmó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Por otro lado, agregó que considera que Mejía “es una persona súper excelente, una persona súper amigable. En la vida todo el mundo comete errores, y si los cometió pues la ley lo juzgará. Pero ante mí, ante mi corazón él es una persona excelente, amable, cariñoso, carismático”.

En tanto, la esposa de Miguel Ruiz, Elineth Palomares, explicó: "él nos dijo que venía de vacaciones de Chile, no estábamos enterados, como uno no se mete a las noticias chilenas, sino a las de Colombia, lo tomamos como algo normal”.

“La última vez que vino fue algo normal, cuando lo conocí. O sea el muchacho es calidad, para qué le voy a decir otra cosa. Por eso que cuando llegó, una normal con él, atendiéndola, conversaba con mi esposo, con los muchachos, con todos. Él es calidad de persona, hasta que nos enteramos de lo que pasó en Chile”, concluyó la mujer.

A la espera de la extradición

Este lunes, luego de su captura, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el inicio del proceso de extradición de Alberto Carlos Mejía. En la sesión realizada en la mañana, el tribunal resolvió remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones, que deberá gestionar la orden de detención internacional para traer al sicario de regreso a Chile.