Tras ser engañados por el: La insólita defensa de familiares del sicario del “Rey de Meiggs”

sicario

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

presidente Boric

“Ya es mucho”: Los motivos por los que el presidente Boric habría removido a ministro en plena división oficialista

¡Lo dejó en el piso! Juan Cristóbal Guarello critica con todo a jugador de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Se vendrá un nuevo castigo? Colo Colo es citado al Tribunal de Disciplina por partido con la UC
presidente Boric

¡Le llovieron aplausos! La contundente respuesta del presidente Boric frente a pifias en Chillán

¡El historial de los estrategas! Los números de la nueva dupla técnica a cargo de Colo Colo

¿Qué pasó? Bruno Barticciotto renoce llamado de Colo Colo como refuerzo

¿Pudo ser distinto? El motivo que bajó el interinato de Héctor Tapia en Colo Colo
Bonvallet

Le enrostraron historial de VIF y drogas: Así se defendió Jean Pierre Bonvallet tras polémica candidatura
Arturo Vidal Colo Colo

¿Seguirá en los albos? Aclaran la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo
Pablo Herrera

Le quisieron “jugar chueco”: El día que Evelyn Matthei salvó la candidatura de Pablo Herrera

Después de más de dos meses prófugo, este domingo cayó en Barrancabermeja, Colombia, el sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el crimen del "Rey de Meiggs" y liberado por un error administrativo en Chile.

Luego de ser liberado, Mejía Hernández dejó Chile y pasó a estar en la mira de la justicia internacional. Fue en esa ciudad colombiana donde T13 entrevistó a los parientes que lo habían recibido en su hogar, ignorando su condición judicial.

¿Qué dijeron los familiares?

Según relató Miguel Ruiz, cuñado de la hermana del imputado, él y su esposa le dieron alojamiento creyendo que estaba de visita. Indicó que Mejía Hernández no mencionó su situación legal en Chile y que, durante su estadía, se comportó con total normalidad. “Nunca me generó dudas y yo soy una persona que examino. Yo estoy impresionado porque era una rutina común corriente”, afirmó. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Por otro lado, agregó que considera que Mejía “es una persona súper excelente, una persona súper amigable. En la vida todo el mundo comete errores, y si los cometió pues la ley lo juzgará. Pero ante mí, ante mi corazón él es una persona excelente, amable, cariñoso, carismático”.

En tanto, la esposa de Miguel Ruiz, Elineth Palomares, explicó: "él nos dijo que venía de vacaciones de Chile, no estábamos enterados, como uno no se mete a las noticias chilenas, sino a las de Colombia, lo tomamos como algo normal”.

“La última vez que vino fue algo normal, cuando lo conocí. O sea el muchacho es calidad, para qué le voy a decir otra cosa. Por eso que cuando llegó, una normal con él, atendiéndola, conversaba con mi esposo, con los muchachos, con todos. Él es calidad de persona, hasta que nos enteramos de lo que pasó en Chile”, concluyó la mujer. 

A la espera de la extradición 

Este lunes, luego de su captura, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el inicio del proceso de extradición de Alberto Carlos Mejía. En la sesión realizada en la mañana, el tribunal resolvió remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones, que deberá gestionar la orden de detención internacional para traer al sicario de regreso a Chile.

NOTAS DESTACADAS

presidente Boric

“Ya es mucho”: Los motivos por los que el presidente Boric habría removido a ministro en plena división oficialista

¡Lo dejó en el piso! Juan Cristóbal Guarello critica con todo a jugador de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Se vendrá un nuevo castigo? Colo Colo es citado al Tribunal de Disciplina por partido con la UC
presidente Boric

¡Le llovieron aplausos! La contundente respuesta del presidente Boric frente a pifias en Chillán

¡El historial de los estrategas! Los números de la nueva dupla técnica a cargo de Colo Colo

¿Qué pasó? Bruno Barticciotto renoce llamado de Colo Colo como refuerzo

¿Pudo ser distinto? El motivo que bajó el interinato de Héctor Tapia en Colo Colo
Bonvallet

Le enrostraron historial de VIF y drogas: Así se defendió Jean Pierre Bonvallet tras polémica candidatura
Arturo Vidal Colo Colo

¿Seguirá en los albos? Aclaran la situación de la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo
Pablo Herrera

Le quisieron “jugar chueco”: El día que Evelyn Matthei salvó la candidatura de Pablo Herrera
Chile Vamos

Nuevo remezón para Evelyn Matthei: Conocido diputado RN se descolgó de Chile Vamos y se fue a apoyar a Kast
Alan Saldivia - Colo Colo

Quieren más dinero: Colo Colo quiere vender a Alan Saldivia y piden esta millonaria suma
Gustavo Álvarez U de Chile

Con una baja importante: La formación de la U de Chile para lograr la clasificación en Sudamericana
Aníbal Mosa Colo Colo

Se resignaron: El nuevo objetivo de Colo Colo para lo que resta de temporada

Tenía una condición: La razón por la que Héctor Tapia no asumió como DT de Colo Colo
arturo vidal colo colo

¿Llega ante la U? Arturo Vidal conoce su castigo por sus críticas al arbitraje nacional
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

No llega Héctor Tapia: Colo Colo ya tiene nueva y cuestionada dupla técnica para el interinato
María Elcira

¡Exigen intervención de la Interpol! Nieta de María Elcira apuntó contra principal sospechosa del caso
inspector

Indignación en Valparaíso: El terrible caso de inspector de colegio acusado de violar a niña de 6 años
Jorge Almirón Colo Colo

Se acabó el ciclo: Jorge Almirón deja Colo Colo y el Cacique queda en manos de dos interinos