“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

Por: Catalina Martínez

El dolor y la necesidad de justicia marcaron la reacción de los familiares de la joven cuyo cuerpo fue hallado dentro de una caja en las inmediaciones de la vivienda de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino

Recordemos que, tras la revelación de metrajes captados por cámaras de seguridad, la investigación apunta a un camionero que dejó el cuerpo de la mujer chilena de 26 años en ese lugar. El sujeto fue posteriormente detenido en su domicilio, mientras las autoridades indagan su eventual participación en el crimen y si hay otras personas involucradas.

Habló familia de la víctima 

En conversación con Chilevisión, la madre de la joven contó que el último contacto que tuvo con su hija fue el pasado 2 de marzo. Tras esa fecha, perdió completamente su rastro. Evidentemente afectada, la mujer expresó que se mantiene a la espera de una resolución, “porque no era un perro ni un gato. Quiero justicia nomás, eso es lo que quiero”.

En tanto, otra pariente de la víctima explicó que, entre las 5:00 y las 6:00 horas del lunes, la familia fue informada de la tragedia. Sumado a eso, reveló una enigmática llamada previa al fallecimiento de la mujer. “Una vez ella nos llamó y nos dijo que nos lleváramos a mi sobrino porque le habían reventado la casa“, contó. 

Eso sí, aseguró que no entregó información sobre quiénes habrían estado detrás de lo ocurrido. “Por eso mismo siempre hemos estado preocupadas por el niño, porque no sabíamos qué le pasaba a ella“, explicó al citado medio. 

Según relató la pariente, la familia había intentado acercarse para brindarle apoyo, pero la joven fallecida insistía en que podía resolver el problema por su cuenta, asegurando además que las personas involucradas “le tenían envidia".

“Nosotros siempre nos preguntamos qué habrá pasado, que a lo mejor anda en malos pasos, se está metiendo con personas con las que no se tiene que meter“, concluyó la familiar de la víctima. 

