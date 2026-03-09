Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

La calle Embajador Gómez, en Quinta Normal, se convirtió en el escenario de un momento de terror cuando, durante la tarde del domingo, se descubrió un cadáver maniatado justo frente al hogar de la alcaldesa Karina Delfino.

Espeluznante hallazgo

De acuerdo con lo informado por CHV Noticias, todo comenzó cuando la edil pidió ayuda a la Dirección de Aseo y Ornato de la comuna, tras recibir reclamos de los vecinos por mal olor provenientes de una caja de cartón.

Ya en el lugar, tres funcionarios quisieron mover el objeto, pero era tan pesado que necesitaron de la ayuda de más personal para moverlo. Cuando finalmente pudieron levantar la caja, de esta se desprendió un intenso olor y sangre de los restos. Pensando que podría ser un animal, los recolectores decidieron abrirla, topándose con una perturbadora escena: un cadáver maniatado de pies y manos.

Más tarde, el municipio de Quinta Normal detalló que el espeluznante bulto apareció frente a la vivienda de la jefa comunal, según un comunicado oficial recogido por el citado medio.

Las diligencias tras el descubrimiento

La Fiscalía llegó hasta el sitio de los hechos tras informarse el hallazgo, donde determinaron que el cuerpo encontrado correspondía al de una mujer, cuya identidad y causa de muerte siguen siendo un misterio.

Durante la jornada del domingo, Danilo Sepúlveda, comisario de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó: "El laboratorio se encuentra levantando sus huellas necrodactilares a fin de poder determinar la identidad del cuerpo y así proseguir con las diligencias".

Dentro de esa misma línea, detalló que "el cadáver presenta un avanzado estado de putrefacción, por lo tanto nos vamos a encontrar a la espera del Servicio Médico Legal a fin de que determine la causa precisa de muerte".

Asimismo, la propia alcaldesa Delfino aseguró que la Fiscalía ECOH "está recogiendo cámaras de vigilancia de parte de los vecinos y tomando sus testimonios", en diálogo con CHV Noticias.

Alcaldesa aclara dudas

Tras la detección del cuerpo frente a la casa de la edil, comenzaron a surgir una serie de especulaciones sobre un posible mensaje hostil. "No he recibido amenazas directas a mi persona, ni tampoco los funcionarios municipales", aclaró hoy Delfino en entrevista con el mencionado medio.

"Tengo un cúmulo de información que ahora voy comenzar a procesar con la Fiscalía y con las policías, es importante que se puedan esclarecer los hechos", sentenció la alcaldesa de Quinta Normal.

Luego, en conversación con Contigo en la Mañana, destapó la existencia de un video clave para el caso, donde se ve a un camión dejando la caja en las afueras de su casa. Cabe destacar, que la revelación se produjo después de la reunión que sostuvo Karina Delfino con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

