Todo no es paz: Acusan que Gustavo Álvarez se peleó con este referente de la U de Chile

En la U de Chile el ambiente es mayormente de calma al estar en la parte alta de la tabla en el Campeonato Nacional y, además, tener prácticamente abrochada la clasificación a la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Sin embargo, a pesar de esto acusaron que Gustavo Álvarez podría estar peleado con un referente del plantel.

"Raro que no esté Marcelo Díaz de titular. Algo pasó en la vuelta a los trabajos de vacaciones. El capitán tiene cierto aval, no digo que sea intocable, pero entendiendo su castigo y si el equipo necesita un descanso con un 5-0, uno imagina que sí jugaba. No sé si es personal o futbolístico", dijo Cristián Caamaño en Radio Agricultura.

En esa línea, también complementó diciendo que "es raro que no juegue, porque está suspendido para el lunes y hay compañeros que vienen con mucha carga. Cuando vuelva después de las tres fechas, a jugadores de esa edad le cuesta volver, pero algo pasó con Díaz".

Acusan que Gustavo Álvarez podría estar peleado con Marcelo Díaz.

Lo cierto es que el volante quedó rezagado en el equipo y ahora solo entra en los minutos finales de cada compromiso. De todas formas es probable que vea minutos el día de hoy en Copa Sudamericana, aunque algunos esperaban que fuera titular por la amplia ventaja que manejan los universitarios.

Recordar que la U de Chile ganó 5-0 en la ida y tiene la tarea prácticamente hecha. Incluso le basta perder por 4-0 para clasificar a la siguiente ronda del certamen continental, donde Independiente de Avellaneda ya los está esperando.

