¿Se molestó? Piero Maza rompe el silencio tras perdonazo a Jorge Almirón

Jorge Almirón quedó bastante molesto después de perder el Superclásico contra la U e incluso acusó que Piero Maza les robó por los dos penales en contra que les cobraron. Es por eso que el propio árbitro rompió el silencio y se refirió a toda la situación en la que está involucrado.

"Lo que hizo la Comisión está bien; no tiene por qué preguntarme qué pienso antes de tomar una decisión. Además, fue una medida correcta porque Almirón ofreció disculpas, es meritorio. La gente que no se arrepiente no ofrece disculpas", dijo el árbitro en El Mercurio.

Además, el juez también agregó que "como árbitro, inmerso siempre en el error, no puedo enojarme si me equivoco y ofrezco disculpas, disculpas que me gustaría fueran aceptadas. Almirón dijo algo que no era correcto, se arrepintió y me parece fenomenal".

Piero Maza se mostró conforme con el perdonazo a Almirón.

Quien no tuvo la misma suerte con sus disculpas fue Lucas Cepeda, quien recibió dos fechas de castigo por los groseros gestos que le propinó a los hinchas de la U cuando se retiraba rumbo a camarines. Esta sanción lo dejará fuera de los duelos contra O'Higgins y Huachipato.

Es así como Piero Maza se refirió a la situación en la que lo involucró Jorge Almirón y aceptó de buena manera el perdonazo que le dieron al DT, todo esto después de acusar un robo en su contra el pasado Superclásico.

