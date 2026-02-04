Fue sancionado por falsificación de identidad: Coquimbo Unido concreta el polémico retorno de este delantero

Coquimbo Unido logró un histórico título de Primera División en la temporada 2025, pero tras ello sufrió un importante éxodo de de jugadores que abandonaron el club, entre ellos, Cecilio Waterman. Es por eso que la dirigencia tomó cartas en el asunto y concretó la llegada de un delantero que hace poco fue sancionado por la FIFA.

Se trata de Rodrigo Holgado, atacante de 30 años que vuelve al club después de defender la camiseta pirata en la temporada 20128, 2022 y 2023. El arribo del argentino-malasio se da en un contexto complicado en su carrera, pues hace nada fue sancionado por la FIFA tras supuestamente haber falsificado documentos para defender a la selección de Malasia.

Coquimbo Unido ficha a Rodrigo Olgado

Por esa misma razón fue castigado con un año sin jugar pero, afortunadamente para él, el Tribunal del Arbitraje Deportivo (TAS) terminó fallando a su favor tras su apelación y le levantó el castigo. Es decir, el goleador tiene todo en orden y está completamente listo para retornar a Chile y sumarse a las órdenes de Hernán Caputto en el puerto.

🚨Principio de acuerdo para que Rodrigo Holgado vuelva a Coquimbo Unido.

*️⃣América de Cali lo cede a préstamo por 6 meses. El delantero tenía propuestas de otros clubes, pero eligió regresar al 🏴‍☠️.

Con su problema solucionado, la dirigencia de Coquimbo no dudó ningún instante en ir a buscarlo, sobre todo después de que la dirigencia del América de Cali le abriera la puerta de salida. Ahora, luchará para ayudar al conjunto de la cuarta región en una temporada donde disputarán una histórica Copa Libertadores.

Los números de Holgado en 2025

Durante el 2025, defendiendo los colores del América de Cali, el artillero disputó un total de 35 partidos. En ellos, logró registrar ocho goles y repartir dos asistencias, números algo bajos pero que ahora intentará mejorar defendiendo a un viejo conocido.