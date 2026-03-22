"Avances muy positivos": Gustavo Álvarez sería nuevo DT de un gigante de Conmebol tras dejar la U

La salida de Gustavo Álvarez continúa siendo tema de conversación entre varios fanáticos de Universidad de Chile, por lo que la noticia que llega desde el extranjero podría ser un último puñal para los viudos del técnico, que tendría prácticamente listo su arribo a un gigante de Conmebol para esta temporada 2026.

Así es, si bien ya pasaron tres meses desde su abrupto adiós del 'Romántico Viajero' por diferencias con la dirigencia, el estratega aún se mantiene sin equipo, pese a los rumores que, incluso cuando aún era DT de la U, lo posicionaban como próximo adiestrador de la Selección de Perú, situación que terminó en nada.

Sin embargo, según indica el periodista Juanpi Ugarte del medio partidario Hablemos de SL, el trasandino está ad portas de dirigir al 'Ciclón': "Hay avances muy positivos para que Gustavo Álvarez sea el nuevo entrenador de San Lorenzo luego del 'no' de Guede y el enfriamiento de las negociaciones por Palermo".

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🔵🔴🚨 Hay AVANCES MUY POSITIVOS para que Gustavo Álvarez sea el nuevo entrenador de San Lorenzo luego del “NO” de Guede y el enfriamiento de las negociaciones por Palermo.



📊 En su último paso por la U de Chile obtuvo 53 victorias, 20 empates y 20 derrotas en 93 partidos.



🏆… pic.twitter.com/76vCWGLs0d March 22, 2026

La negativa de Guede que abrió camino a Álvarez

Eso sí, tal como explicó el comunicador en su cuenta de X, Álvarez no era la primera opción, pues su verdadero objetivo era hacerse con los servicios de Pablo Guede, que en conferencia de prensa reconoció el acercamiento: "Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo, pero yo decidí quedarme en Alianza".

"Me encantaron todas las cosas que se dijeron en la semana, tienen una imaginación buenísima, pero la realidad es esta", lanzó tajante el exentrenador de Colo Colo ante los medios, dejando vía libre a Gustavo Álvarez para firmar con su nuevo equipo luego de un ya lejano adiós de Universidad de Chile.

💣 "MI REPRESENTANTE RECIBIÓ UNA OFERTA DE #SANLORENZO, PERO YO DECIDÍ QUEDARME EN ALIANZA".



💬 "Me encantó todas las cosas que se dijeron en la semana, tienen una imaginación buenísima, pero la realidad es esta".



🗣 Pablo Guede reconoció que rechazó la propuesta del Ciclón. pic.twitter.com/RbbYafI4WB — Hablemos de SL (@HablemosDeSL) March 22, 2026

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