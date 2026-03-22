VIDEO | Carlos Caszely respalda la Copa de la Liga con ácido mensaje al fútbol chileno: "Mientras más juegues..."

La primera edición de la Copa de la Liga por fin ya está en marcha, y en medio de las opiniones divididas que ha generado este nuevo certamen en el fútbol chileno, Carlos Caszely no solo despaldó la idea, sino que incluso aprovechó de enviarle un potente mensaje a los equipos, o más específicamente a los jugadores.

Fue previo al empate entre Colo Colo y Coquimbo Unido en el Monumental que el 'rey del metro cuadrado' atendió a los medios, celebrando que la inédita copa significará más partidos: "Es un formato para pagar la deuda que tiene la federación con los canales de televisión, pero siempre he dicho, mientras más jueguen es mucho mejor".

En esa línea, el ídolo del Cacique hizo una brutal comparación entre el balompié local y el extranjero: "Había un chico, que estaba leyendo, que fue de Palestino a Brasil: juegan cada tres días, todo el año. Acá no, llevan 4-5 partidos y ya los hacen descansar, porque tienen que prepararse... No, mientras más juegues mucho mejor".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

🗣️El Rey del Metro Cuadrado se refirió a la nueva Copa de La Liga, a la nueva posición de Arturo Vidal en el campo de juego y al futuro de Colo Colo. pic.twitter.com/y3Oy1QarS8 March 21, 2026

"Si eres matemático, mientras más matemáticas estudies, o historia, o geografía, filosofía, mientras más estudies mejor, y el fútbol es lo mismo", insistió el otrora delantero nacional, que aparentemente está más que conforme con la llegada de la Copa de la Liga, ya que aumentará la exigencia y el ritmo en Chile.

Caszely destaca el nuevo rol de Arturo Vidal en Colo Colo

Por otra parte, Caszely aprovechó de destacar el nuevo rol que cumple Arturo Vidal en Colo Colo, donde volvió a ser figura: "Muy bien, tiene la visión del campo total, estos últimos dos o tres partidos corre menos, pero juega mucho más, porque tiene una técnica depurada, y por algo es uno de los mejores jugadores de la historia".

Te puede interesar: Ídolo de Colo Colo aconseja a Maximiliano Romero con palito a Javier Correa: "Es mechita corta"