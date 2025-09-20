Impactante número de especies robadas: Capturan a grupo extranjero acusado de masivo delito en La Pampilla

pampilla robo

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

cuándo vuelve el campeonato nacional.

Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?
fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar

La tradicional fiesta de La Pampilla en Coquimbo terminó con un intenso operativo policial que sorprendió a varios asistentes al lugar. La tarde del 19 de septiembre, Carabineros del OS9 desplegó un procedimiento especial que permitió arrestar a una presunta banda internacional dedicada al robo de teléfonos móviles en medio de las celebraciones patrias.

De acuerdo con la investigación, y la información recopilada, los imputados corresponden a cinco ciudadanos peruanos adultos, quienes habían llegado recientemente a Chile desde España. Entre lo que mas llamó la atención de las indagatorias que levantó la alarma, fue la revelación de que estos sujetos mantenían antecedentes previos por delitos asociados a receptación de celulares en Europa.

“Estamos frente a una organización criminal que viajó a Chile con el único objetivo de cometer ilícitos durante Fiestas Patrias”, declaró el prefecto de Coquimbo, coronel Héctor Canales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El impactante botín

Tras su captura, el operativo logró un resultado contundente que impactó a las autoridades locales: cerca de 90 teléfonos móviles fueron recuperados en menos de un día, junto con accesorios utilizados para manipular equipos electrónicos, documentos falsificados, licencias extranjeras y dinero en efectivo en diferentes monedas.

La policía destacó que se trataba de una red delictiva transnacional, cuyo actuar quedó expuesto gracias al rápido despliegue de las unidades especializadas. Este hecho genera preocupación entre los asistentes, ya que La Pampilla es considerada la fonda más grande de Chile, un espacio familiar que este año recibió a miles de visitantes durante las celebraciones.

Te puede interesar: “Ya no le caigo tan mal”: Presidente Boric protagonizó divertido momento con “Mono Sánchez” en La Pampilla

NOTAS DESTACADAS

cuándo vuelve el campeonato nacional.

Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?
fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno
Revelan causa de muerte de joven reducido en La Florida

Familia acusa actos inhumanos: Revelan causa de muerte de joven reducido por guardias en mall de La Florida
Hoy continúa la acción en la Copa Sudamericana.

¡Con la U como protagonista! Inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alcalde de Melipeuco sufrió insólito ataque en plena actividad

¡A lo Luis Suárez! Alcalde de Melipeuco sufrió brutal mordedura en la oreja en plena actividad
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¡Entró al Main Draw! Sigue la senda de victorias de Alejandro Tabilo en China
Javier Correa Colo Colo

¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo
Mario Desbordes se descargó por supuesto "desaire" del presidente Boric

Lo acusó de darse “gustitos personales”: El furioso descargo de Desbordes contra Boric tras inauguración de Fiestas Patrias