Impactante número de especies robadas: Capturan a grupo extranjero acusado de masivo delito en La Pampilla

La tradicional fiesta de La Pampilla en Coquimbo terminó con un intenso operativo policial que sorprendió a varios asistentes al lugar. La tarde del 19 de septiembre, Carabineros del OS9 desplegó un procedimiento especial que permitió arrestar a una presunta banda internacional dedicada al robo de teléfonos móviles en medio de las celebraciones patrias.

De acuerdo con la investigación, y la información recopilada, los imputados corresponden a cinco ciudadanos peruanos adultos, quienes habían llegado recientemente a Chile desde España. Entre lo que mas llamó la atención de las indagatorias que levantó la alarma, fue la revelación de que estos sujetos mantenían antecedentes previos por delitos asociados a receptación de celulares en Europa.

“Estamos frente a una organización criminal que viajó a Chile con el único objetivo de cometer ilícitos durante Fiestas Patrias”, declaró el prefecto de Coquimbo, coronel Héctor Canales.

El impactante botín

Tras su captura, el operativo logró un resultado contundente que impactó a las autoridades locales: cerca de 90 teléfonos móviles fueron recuperados en menos de un día, junto con accesorios utilizados para manipular equipos electrónicos, documentos falsificados, licencias extranjeras y dinero en efectivo en diferentes monedas.

La policía destacó que se trataba de una red delictiva transnacional, cuyo actuar quedó expuesto gracias al rápido despliegue de las unidades especializadas. Este hecho genera preocupación entre los asistentes, ya que La Pampilla es considerada la fonda más grande de Chile, un espacio familiar que este año recibió a miles de visitantes durante las celebraciones.

