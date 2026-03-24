Nuevo golpe a damnificados: Graves irregularidades obligan al Minvu a frenar reconstrucción en Viña

La reconstrucción en Viña del Mar sumó un nuevo revés, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidió paralizar un conjunto de obras tras detectar una serie de irregularidades que comprometen la calidad de las viviendas en ejecución.

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, el problema se concentra en el sector El Olivar, uno de los puntos más afectados por los incendios, donde una auditoría interna identificó deficiencias relevantes en proyectos a cargo de la empresa San Sebastián Ltda.

Al respecto, el ministro Iván Poduje detalló: “Hemos decidido suspender las obras (…) por malas prácticas: deficiencias estructurales, uso de materiales que no están certificados y contratos sin inspección técnica”.

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En particular, se advirtió el uso de paneles de hormigón para viviendas de un piso en estructuras de dos niveles, lo que podría incidir en su comportamiento ante eventos sísmicos. “Eso es una vulneración grave (…) porque ante un sismo estos muros se pueden fracturar y generar problemas mayores”, explicó Poduje.

A esto se suman falencias en los controles, como pruebas estructurales incompletas y ausencia de supervisión técnica en etapas clave. También se observaron inconsistencias administrativas, incluyendo pagos anticipados sin respaldo suficiente y avances informados sin validación efectiva. “Se les pagaba al día 1 y rendían avances al día 30, sin inspección técnica de obras”, sentenció la autoridad.

Buscarán recuperar recursos invertidos

Por otro lado, según el citado medio, el ministro aseguró que el alcance de la situación sería "acotado", considerando que solo una fracción menor —alrededor de 40 de las 350 viviendas asignadas— evidencia avances concretos. Junto con ello, indicó que se dispuso la realización de un peritaje independiente, a cargo de especialistas, para analizar en detalle las edificaciones.

En paralelo, se iniciarán acciones para establecer eventuales responsabilidades y recuperar recursos comprometidos, en un contexto marcado por la presión para acelerar la reconstrucción en Viña del Mar y asegurar estándares adecuados. “Vamos a perseguir que nos devuelvan cada peso”, cerró Iván Poduje.

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