¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

Una particular y repulsiva escena mantiene en alerta a los vecinos de Tomé, en la Región del Biobío, tras la circulación de un viral que muestra a un sujeto en situación de calle.

Todo salió a la luz cuando una mujer grabó con su celular en plena vía pública y enfrentó al sujeto. Según su denuncia, el perro estaba lamiendo al hombre. “¡Eso no se hace! ¡¿Cómo va a dejar que le chupe el poto?! ¡Ya, váyase de acá o llamo a los carabineros!”, encaró la mujer.

“¡Le estaba chupando el poto el perro!”, exclamó la denunciante quien, tras ahuyentar al hombre, publicó el registro en Facebook. De acuerdo con la información disponible, el episodio ocurrió a plena luz del día en calle León Luco, una de las arterias más concurridas del centro de Tomé, lo que vuelve el caso aún más preocupante.

Usuarios de redes sociales manifestaron que conocen al hombre en cuestión y sostienen que habría repetido conductas similares en diferentes localidades de la provincia del Biobío.

“Este andaba en Lirquén y también en Conce, siempre molesta a los perros, va por las casas gritándoles. Siempre se le tiraban los comunitarios”, “Que terrible, sobre todo si hay niños pequeños y deben presenciar ese comportamiento, ese tipo es muy agresivo se ha visto comportarse de forma violenta en Concepción e incluso otros indigentes comentan que ese tipo abusa de los perritos de la calle” y “Siempre ha estado en situación de calle, antes cuando veía a los estudiantes les mostraba sus partes íntimas, pero nadie hizo nada, anda tapado con mantas y no trae ropa interior”, fueron algunos de los comentarios que dejó desconcertante video.