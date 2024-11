Pareja de Arturo Vidal se desahoga ante polémica que envuelve al jugador: "Ustedes no saben la rabia que tengo"

La novia del deportista nacional Arturo Vidal, Sonia Isaza rompió el silencio y se refirió a la polémica que envuelve al deportista, luego de que una mujer pusiera una denuncia por agresión sexual tras participar en una fiesta de Colo Colo en la que el jugador participó activamente. En concreto, la modelo colombiana se refirió al video viral de una supuesta testigo que señaló que Vidal no le había hecho nada a la presunta víctima.

Cabe mencionar que, la hermana de la denunciante aseguró que a la joven la habrían drogado en esta fiesta en Vitacura, abusando de ella y señaló que la víctima habría apuntado directamente a Vidal. Frente a esto una influencer venezolana salió a aclarar que ella cuidó toda la noche a la presunta víctima y que ella en ningún momento se habría acercado a los futbolista, ya que se encontraba en estado de ebriedad.

¿Qué dijo la pareja de Vidal?

Tras estas declaraciones virales, se descubrió en el celular de la joven denunciante un video del mismísimo Vidal enviando un saludo, lo que confirmó que sí habrían estado compartiendo. Por lo que, en redes comenzaron a circular comentarios sobre que la influencer sería amiga de la actual pareja del jugador, lo que molestó a Isaza. “Ustedes no saben la rabia que tengo. Los que me conocen, saben que a mí no me gusta la polémica" declaró.

"Yo trato de mantenerme al margen de todo, pero ya estoy hasta la coronilla de que estén hablando mierda sobre mí” agregó añadiendo que “ahora, salen con el cuento de que la chica del problema del día de ayer, supuestamente es amiga mía”. "A mí me tienen que mostrar con pruebas que ella es amiga mía, porque no la conozco. En mi pu… vida la he visto, entonces, por favor, dejen de estar hablando lo que no es” lanzó.

Finalmente expresó que ella no se mete en problemas con nadie. “De verdad no me gustan los chismes, no me gusta la polémica. Trato de mantenerme fuera de todo eso, pero esto ya me parece el colmo de los colmos, que estén inventando tanta mierda (...) Por favor, suéltenme, que yo no les he hecho nada. Dios mío bendito, ¿qué eso de andarle haciendo daño a la gente y tantas ganas de estar inventando?” cerró.

