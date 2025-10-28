¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei

Las palabras del exdiputado Diego Paulsen, jefe de campaña y portavoz de Evelyn Matthei, no dejaron a nadie indiferente desde el oficialismo. Y todo a causa del calificativo que empleó para aludir al Gobierno.

El militante de Renovación Nacional criticó al Ejecutivo tras los comentarios del presidente Gabriel Boric sobre la candidatura del líder republicano, José Antonio Kast.

Desde el equipo de Matthei interpretan que en La Moneda apuestan por instalar a Jeannette Jara, convencidos de que ella tendría mejores probabilidades de superar a Kast en un eventual balotaje.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Este gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio pase a segunda vuelta. Nuestro objetivo es que nosotros estemos ahí”, afirmó Paulsen al respecto, asegurando que será la candidata de Chile Vamos quien podrá derrotar al gobierno “de atorrantes”.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas y les vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”, disparó el jefe de campaña.

La reacción del gobierno y oficialismo

Cuando le preguntaron por las palabras de Diego Paulsen, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se limitó a contestar: “Hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo, porque las ofensas no tienen justificación en un debate democrático”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reaccionó a los dichos en redes sociales. “Curioso: cuando se acaban las ideas, aparecen los insultos y el clasismo. Nosotros preferimos trabajar por Chile, no mirar en menos a su gente", sentenció.

Por otro lado, Andrés Sepúlveda. panelista y militante del Partido Radical, expresó: "El equipo de Evelyn Matthei sacó a relucir todo su clasismo y aporofobia con su calificación de ‘gobierno de atorrantes’“.