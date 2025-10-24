¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast

Una revelación inesperada dejó Marco Enríquez-Ominami (MEO) durante su paso por el programa Candidato, llegó tu hora de TVN, al afirmar que José Antonio Kast le pidió perdón en privado durante un debate presidencial. La confesión tomó por sorpresa al periodista Iván Núñez, quien reaccionó con una pregunta directa: “Hay una declaración que yo no había escuchado. ¿Kast le pidió perdón? ¿Cuándo, dónde y por qué?”.

El exabanderado del PRO no dudó en entregar detalles del episodio: “En el debate de CHV y lo hizo varias veces. Una vez dijo que mi padre era un terrorista y después me pidió disculpas en el camarín, se sintió mal. Eso fue en privado”, respondió MEO, dejando en claro que el gesto del líder republicano ocurrió lejos de las cámaras.

La conversación subió de tono cuando Núñez le consultó: “¿Y a su hija por qué sería?”. Enríquez-Ominami fue tajante: “Porque nos acusó de corruptos, eso no se hace. Además, la sentencia de ayer deja claro eso”. El periodista insistió en precisar los tiempos, y MEO agregó: “Del debate de televisión anterior, pero para no entrar en la minucia... yo polemizo, soy frontal, me gusta la verdad, la busco, recibo golpes y doy, pero trato siempre de tener empatía. Él tiene nueve hijos, se lo dije: ‘Usted tiene sus hijos y está todo el mundo insultándolo por nepotismo. Yo no lo haré, no me meteré con su familia. Es más, dile a tu hijo que lo felicito por atreverse (a ser candidato a diputado)... pero te pido que tengas noción de que, cuando tú te permitiste imputarme un delito, estaban mis hijas. Y eso no tiene perdón’”.

Ya hacia el cierre del programa, el exdiputado insistió en que su conflicto con Kast no tiene que ver con la política, sino con los límites del respeto personal. “Mi problema con Kast es que dos veces (se disculpó) en privado y después lo vuelve a hacer. Lo que pido es no seguir polemizando, pensar que hay familias detrás, que hagamos un pacto entre los candidatos y que nadie se meta con la familia de nadie”, expresó.

Con tono reflexivo, MEO remató con un llamado a la altura del debate político: “Lo hicieron con Karen (Doggenweiler) en su minuto, lo hicieron con mis hijas. Hagamos el pacto”. Un mensaje que, en plena carrera presidencial, busca poner paños fríos a los ataques personales y marcar un límite en la contienda electoral.

