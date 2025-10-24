¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast

kast y meo

Por: Catalina Abarca

NOTAS DESTACADAS

La brutal reflexión de Caszely tras el retiro de Humberto Suazo

¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno
Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
Programación Gran Premio de México Fórmula 1.

Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1
carabinero dispara contra hinchas de la U

VIDEO | Polémica por fuertes imágenes que muestran a carabinero disparando contra hinchas de la U: La policía salió a justificar la acción
imputados por muerte de niño en recoleta

Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos
la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones

Una revelación inesperada dejó Marco Enríquez-Ominami (MEO) durante su paso por el programa Candidato, llegó tu hora de TVN, al afirmar que José Antonio Kast le pidió perdón en privado durante un debate presidencial. La confesión tomó por sorpresa al periodista Iván Núñez, quien reaccionó con una pregunta directa: “Hay una declaración que yo no había escuchado. ¿Kast le pidió perdón? ¿Cuándo, dónde y por qué?”.

El exabanderado del PRO no dudó en entregar detalles del episodio: “En el debate de CHV y lo hizo varias veces. Una vez dijo que mi padre era un terrorista y después me pidió disculpas en el camarín, se sintió mal. Eso fue en privado”, respondió MEO, dejando en claro que el gesto del líder republicano ocurrió lejos de las cámaras.

La conversación subió de tono cuando Núñez le consultó: “¿Y a su hija por qué sería?”. Enríquez-Ominami fue tajante: “Porque nos acusó de corruptos, eso no se hace. Además, la sentencia de ayer deja claro eso”. El periodista insistió en precisar los tiempos, y MEO agregó: “Del debate de televisión anterior, pero para no entrar en la minucia... yo polemizo, soy frontal, me gusta la verdad, la busco, recibo golpes y doy, pero trato siempre de tener empatía. Él tiene nueve hijos, se lo dije: ‘Usted tiene sus hijos y está todo el mundo insultándolo por nepotismo. Yo no lo haré, no me meteré con su familia. Es más, dile a tu hijo que lo felicito por atreverse (a ser candidato a diputado)... pero te pido que tengas noción de que, cuando tú te permitiste imputarme un delito, estaban mis hijas. Y eso no tiene perdón’”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Ya hacia el cierre del programa, el exdiputado insistió en que su conflicto con Kast no tiene que ver con la política, sino con los límites del respeto personal. “Mi problema con Kast es que dos veces (se disculpó) en privado y después lo vuelve a hacer. Lo que pido es no seguir polemizando, pensar que hay familias detrás, que hagamos un pacto entre los candidatos y que nadie se meta con la familia de nadie”, expresó.

Con tono reflexivo, MEO remató con un llamado a la altura del debate político: “Lo hicieron con Karen (Doggenweiler) en su minuto, lo hicieron con mis hijas. Hagamos el pacto”. Un mensaje que, en plena carrera presidencial, busca poner paños fríos a los ataques personales y marcar un límite en la contienda electoral.

Te puede interesar: ¡MEO la echó de menos! Kast lanzó irónico palo a Jeannette Jara tras ausentarse de debate presidencial

NOTAS DESTACADAS

La brutal reflexión de Caszely tras el retiro de Humberto Suazo

¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno
Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
Programación Gran Premio de México Fórmula 1.

Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1
carabinero dispara contra hinchas de la U

VIDEO | Polémica por fuertes imágenes que muestran a carabinero disparando contra hinchas de la U: La policía salió a justificar la acción
imputados por muerte de niño en recoleta

Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos
la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones
eduardo artés y jeannette jara

La trató de patética: Usuarios paran en seco a Eduardo Artés por dura arremetida contra Jeannette Jara
guatón beltrán, caso krishna aguilera

Caso Krishna Aguilera: Revelan video inédito de la captura del “Guatón Beltrán”
pelea u de chile vs lanús.

No se vio en TV: la potente pelea entre jugadores que también marcó el U de Chile vs. Lanús
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

Una buena para el Cacique: Fernando Ortiz recibe excelente noticia en Colo Colo
johnny herrera u de chile

No son los hinchas: Johnny Herrera acusa a los verdaderos culpables por incidentes ante Lanús
Lanús acusa robo en Copa Sudamericana.

¿Estaba avisado? Capitán de Lanús acusa robo por penal cobrado a la U en Copa Sudamericana

¡Quieren dar el golpe en casa! La formación de Universidad de Chile para recibir a Lanús

¿Será posible? Presidente de la FIFA le hace una enorme promesa a Bolivia

¡Hay pulga para rato! La enorme noticia de Lionel Messi en su carrera deportiva
Jugadores Universidad de Chile

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La fuerte y sorpresiva baja de Universidad de Chile ante Lanús