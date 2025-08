¡Le sacó en cara el Caso Convenios! Matthei arremetió con directo palo contra Kast en pleno debate

Durante su participación en un debate organizado en la Región del Biobío, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, apuntó toda la artillería contra la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En la Cumbre de las Regiones, un encuentro organizado en Concepción por Corbiobío y el Gobierno Regional del Bío Bío, los aspirantes a La Moneda, Matthei, Kast y Jeannette Jara, estuvieron cara a cara una vez más.

En medio de su intervención, la exalcaldesa UDI decidió abordar el tema de la corrupción. En ese sentido, hizo referencia al diputado independiente Mauricio Ojeda, quien anteriormente formó parte del bloque parlamentario del Partido Republicano. Actualmente, Ojeda enfrenta prisión preventiva en el marco del llamado Caso Convenios.

¡Se lanzó!

Así, no se la pensó dos veces antes de poner sobre la mesa la situación del congresista de La Araucanía. “Desgraciadamente, la corrupción está en todas partes, yo creo que nadie puede escupir al cielo. Hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos. Hemos tenido corrupción también en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, entre los jueces, también con fiscales”, enumeró Matthei de entrada.

“Y de hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad, hoy día, por un caso de fundaciones, es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio”, descargó sin pelos en la lengua.

“Acá hay de todos lados. O nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a mirar al cielo o para al lado cuando toque a uno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro”, sentenció al final.

Recordemos que Evelyn Matthei ha lanzado una fuerte arremetida contra el aspirante del Partido Republicano, acusándolo de estar detrás de una campaña de fake news dirigida en su contra. Esta confrontación ocurre mientras su popularidad sigue en descenso según los sondeos, y Kast consolida su posición como segundo en las preferencias, superado únicamente por Jara.