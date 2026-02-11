¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

Por: Catalina Martínez

La mañana de este miércoles, algo no cuadró en el Centro de Justicia de Santiago. La liberación de un reo encendió las alertas y llevó a Gendarmería a abrir un procedimiento interno para esclarecer lo ocurrido.

A raíz de esta situación, se inició la "apertura de un sumario administrativo, tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido, registrada la mañana de este miércoles desde el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia", según informó la entidad penitencia a través de un comunicado. 

De acuerdo a lo detallado en el documento, "al advertir la situación, la Institución interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, y notificó de inmediato a ambas policías, con el fin de activar las diligencias correspondientes".

Al final, señalaron que "mientras se desarrollan las indagatorias para determinar responsabilidades, como medida inmediata se dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal". 

¿Se alarga la lista de liberaciones erróneas?

Cabe destacar, que esta no sería la primera vez que Gendarmería se encuentra ante el juicio público por una liberación errónea. Y es que, en los últimos años, se han registrado varios episodios similares

Probablemente, uno de los casos más emblemáticos es el del sicario del "Rey de Meiggs", Alberto Mejía, quien logró incluso escapar de Chile. Eso sí, en agosto de 2025 el criminal prófugo fue detenido. En tanto, la jueza que lo dejó libre admitió que firmó el documento que permitió que saliera de la cárcel sin siquiera revisarlo.

