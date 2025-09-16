“Gaza será destruida”: Israel desata su ofensiva más feroz sobre ciudad principal del enclave palestino

Ciudad de Gaza bajo nuevo ataque de Israel

Por: Catalina Martínez

Tras semanas de ataques aéreos y llamados a evacuar la zona, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) iniciaron este martes una feroz ofensiva a gran escala destinada a capturar la Ciudad de Gaza, considerada el corazón del enclave palestino.

“Residentes de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza”, señaló el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X. “La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa”, explicitó. 

De esa forma remarcó que quedarse en la ciudad “supone un peligro”. “Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos”, añadió Adrian.

En un mensaje difundido poco después, las IDF informaron que “han lanzado la siguiente fase de la operación ‘Carros de Gedeón II’”, lo que implica intensificar sus acciones militares dentro de la ciudad.

Recordemos que, durante las últimas semanas, los ataques aéreos israelíes sobre Gaza se han intensificado, alcanzando incluso numerosos edificios habitacionales y provocando el derribo de varias torres residenciales.

La operación de Israel en Gaza

De acuerdo con The Times of Israel, el plan contempla la participación de dos divisiones ya activas en el terreno, a las que se sumaría una tercera en breve. La meta inmediata sería establecer un cerco en torno a la ciudad, en un escenario donde se ha convocado a cerca de 60 mil reservistas.

En un comunicado, el Ministerio de Salud de Gaza —controlado por Hamás— advirtió que las salas de urgencias de los pocos hospitales aún en funcionamiento en la Ciudad de Gaza se encuentran saturadas. Además, recalcó que el personal médico enfrenta una severa falta de insumos y medicamentos para atender a los pacientes.

El Ministerio de Exteriores palestino, en tanto, pidió una “intervención internacional urgente y excepcional para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza”. Sumado a eso, recalcó que “el fracaso de la diplomacia internacional para detener la guerra es sospechoso e injustificado”.

Habló el ministro de Defensa de Israel 

Más tarde, tras el comienzo de la masiva ofensiva militar, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se refirió a la situación durante una visita a un cuartel general del ejército. “Queremos tomar el control de la Ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás. Hoy, si Gaza cae caerán ellos, aseguró. 

El ministro afirmó que los palestinos “pagarán el precio” y “Gaza será destruida”, responsabilizando de todo ello a los altos mandos de Hamás, a quienes acusa de haber “arruinado y acabado” con el enclave. Además, Katz justificó la operación por la negativa de Hamás a entregar las armas y los rehenes de manera voluntaria.

