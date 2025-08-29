¡Es un famoso futbolista! Matthei revela a quien tiene en mente para el Ministerio del Deporte

Por: Catalina Martínez

Con el lanzamiento de Car-Curo a La Moneda, Pedro Carcuro inauguró este viernes su nuevo espacio en TVN, teniendo como primera invitada a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Durante su intervención, la abanderada hizo una impactante revelación sobre a quien tiene en la mira para dirigir el Ministerio del Deporte. En ese contexto, aseguró que “le encantaría” tener a Claudio Bravo como ministro de la mencionada cartera.

“Yo he conversado muchas veces con Bravo, pero uno no ofrece algo que no puede ofrecer. Si yo todavía no he salido electa, ¿cómo le voy a ofrecer algo?”, expresó Matthei. “Él tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso. Creo que nadie sería mejor que él”, sentenció. 

¿A quienes tiene vistos para Hacienda y Seguridad?

Por otro lado, cuando se le consultó si Ignacio Briones podría volver a la cartera de Hacienda, dado que ocupó el cargo en el gobierno de Sebastián Piñera, Matthei respondió que “hay muchos que me gustan. Me gusta mucho una persona, también, que es menos conocida, que es (el economista) Gonzalo Sanhueza”.

Luego, respecto a “Seguridad Ciudadana, ahí tenemos lo mejor de lo mejor (...) Yo espero que, por ejemplo, (el exministro de Justicia) Isidro Solís pudiese participar, y (el exsubsecretario del Interior) Felipe Harboe”.

