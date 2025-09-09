¿Falta autocrítica? El duro análisis de Pablo Milad por las clasificatorias de La Roja

El pasado jueves, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

El próximo desafío de la selección chilena será esta noche en el cierre de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, cuando enfrentemos en condición de local a Uruguay desde las 20:30 horas. Si bien la selección charrua ya se encuentra clasificada en la próxima cita mundialista, se espera un partido difícil donde no se regalará ningún espacio.

Con el fin de un nuevo proceso mundialista de La Roja, Pablo Milad, presidente de la ANFP, realizó un duro análisis sobre lo que fue esta participación del combinado nacional en un nuevo fracaso del fútbol nacional. "Ha sido un proceso muy difícil, no hemos acertado con las direcciones técnicas, aquí hay diferentes factores en este mal rendimiento. El análisis es crudo y duro, estamos últimos, esperábamos que con siete cupos pudiésemos estar mejor, pero no se logró".