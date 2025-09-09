¿Falta autocrítica? El duro análisis de Pablo Milad por las clasificatorias de La Roja

El análisis de Pablo Milad de las clasificatorias de La Roja

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
multa

¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago
chef peruano dejó la grande al afirmar que la marraqueta es de Perú

¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana
Hoy terminan las clasificartorias de la Conmebol

¡Se cierra el telón! Los emocionantes últimos duelos de las clasificatorias al Mundial 2026
Pablo Chill-E respondió al ninguneo de Horacio Saavedra

¡Con toda la Shishigan! El ácido ninguneo de Horacio Saavedra que provocó tajante reacción de Pablo Chill-E

El pasado jueves, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El próximo desafío de la selección chilena será esta noche en el cierre de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, cuando enfrentemos en condición de local a Uruguay desde las 20:30 horas. Si bien la selección charrua ya se encuentra clasificada en la próxima cita mundialista, se espera un partido difícil donde no se regalará ningún espacio.

Con el fin de un nuevo proceso mundialista de La Roja, Pablo Milad, presidente de la ANFP, realizó un duro análisis sobre lo que fue esta participación del combinado nacional en un nuevo fracaso del fútbol nacional. "Ha sido un proceso muy difícil, no hemos acertado con las direcciones técnicas, aquí hay diferentes factores en este mal rendimiento. El análisis es crudo y duro, estamos últimos, esperábamos que con siete cupos pudiésemos estar mejor, pero no se logró".

NOTAS DESTACADAS

Franco Parisi

“Entre facho y comunacho…”: Franco Parisi lanzó ácida “advertencia” sobre elecciones presidenciales
multa

¿De cuanto sería la multa? Gobierno confirmó indicación que repondrá sanción por no votar
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa
Gary Medel llora tras inesperada pregunta

¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel
cáncer de mama

“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama
Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

¡Con la 10 en la espalda! Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla
destapan oscuro caso de captura de palomas

“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago
chef peruano dejó la grande al afirmar que la marraqueta es de Perú

¡Internet no se lo perdonó! Chef internacional desata polémica al afirmar que la marraqueta es peruana
Hoy terminan las clasificartorias de la Conmebol

¡Se cierra el telón! Los emocionantes últimos duelos de las clasificatorias al Mundial 2026
Pablo Chill-E respondió al ninguneo de Horacio Saavedra

¡Con toda la Shishigan! El ácido ninguneo de Horacio Saavedra que provocó tajante reacción de Pablo Chill-E
U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Ahora es formal: U de Chile envía potente carta para Suspender la Supercopa
Nicolás Córdova define formación de chile.

Llena de sorpresas: La formación de Chile para despedir las Eliminatorias ante Uruguay
humberto suazo podría retirarse pronto.

Por culpa de las lesiones: La radical decisión que tomaría Humberto Suazo
Alejandro Tabilo gana en China.

Tras bajarse de Copa Davis: Alejandro Tabilo debuta ganando en China y ya tiene nuevo rival
u de chile pide suspender la supercopa.

¿Para preocuparse? Las imágenes del Santa Laura que ponen en duda la Supercopa entre Colo Colo y la U
Córdova aclara situación de Paulo Díaz en Chile.

Sufren los hinchas: Nicolás Córdova sale al paso y aclara la situación de Paulo Díaz en Chile
La Roja sub-20 se prepara para el Mundial

¡El primero no se olvida! Lautaro Millán anota su primer gol por La Roja sub-20
Allanaron casa de Jere Klein durante operativo antinarco

Flow en la mira: Jere Klein y el masivo operativo antinarco que lo vincularía con organización criminal
Siguen los encuentros en las clasificatorias de Europa

¡Mundial 2026! Continúa la acción en Europa en las clasificatorias de la cita mundialista
José Antonio Neme

“No convivo con esa mier…”: Diputada ninguneó a Neme en pantalla y él le respondió con todo