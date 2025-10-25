¡Una locura!: Cristian Garín a semis del Challenger de Costa de Sauipe tras notable hito

Muy buenas noticias las que llegan desde Brasil, donde Cristian Garín (107°) ganó dos partidos al hilo durante este sábado y se instaló en semifinales del Challenger de Costa de Sauipe, certamen donde no solo compite por el título, sino que también está muy cerca de concretar un valioso salto en el ranking ATP.

Así es, el 'Gago' estuvo simplemente intratable esta jornada en suelo brasileño, donde hoy concluyó un accidentado mano a mano contra el argentino Andrea Collarini (285°) que había arrancado ayer (viernes), pero tuvo que ser suspendido por lluvia cuando el tenista chileno se había llevado el primer set por 6-1.

Hoy en la reanudación del encuentro, el diestro de 29 años no destiñó, y si bien perdió el segundo set, se repuso con todo para el último parcial, en el cual salió victorioso sellando un contundente 6-1, 4-6 y 6-4, para tan solo unas horas más tarde enfrentar los cuartos de final del torneo que se está llevando a cabo en el Estado de Bahía.

¡GAGO A CUARTOS! 💪💪



Cristian Garín 🇨🇱 (107º) avanzó a los cuartos de final del challenger de Costa de Sauipe 🇧🇷, luego de batir a Andrea Collarini 🇦🇷 (285º) por 6-1, 4-6 y 6-4.



En un par de horas se medirá contra Mariano Navone 🇦🇷 (85º) por un lugar en las semifinales.

¿El siguiente en la fila? El también trasandino Mariano Navone (85°), gran favorito del certamen que si bien compitió palmo a palmo con Garín en el primer set, no pudo mantener el ritmo y terminó siendo derrotado por el representante de nuestro país, que se impuso con un categórico marcador de 7-6 y 6-2.

🙌 What it means 🙌



Two matches in a day, no problem, as @Garin_Cris topples top seed Navone 7-6(4), 6-2 👉 SF!

Por la final y el top 100

Luego de conseguir el hito y vencer a dos rivales en un día, Cristian Garín ya conoce quién será su contrincante en la semifinal: el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (190°), pero eso no es todo, pues el chileno ya aseguró el 105° de la clasificación global, y si pasa a la final, saltará hasta el puesto 103° del ranking ATP.

