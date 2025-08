“¿Quédate callado, por favor?”: El comentario que sacó de sus casillas a Gabriel Alemparte en Sin Filtros

Durante una nueva edición del programa Sin Filtros, los abogados Gabriel Alemparte y Luis Mariano Rendón se enfrascaron en tremendo encontrón en vivo tras unos repetidos comentarios del segundo.

“Cada vez que Luis Mariano Rendón viene, dice lo mismo. Lo mismo es que yo trabajé en un gobierno, que yo gané un sueldo... sí, me gané un sueldo, Luis Mariano, ¿sabes cómo? Trabajando más de 18 horas, sacándome la cresta... ¡Hueá que tú no has hecho nunca en tu vida!”, lanzó Alemparte durante la transmisión.

“¡Tú me pagai las cuentas tal vez, poh!”, contestó Rendón, haciendo explotar de furia a su colega. “Tú lo que has hecho toda la vida es ser un verdadero agitador, es la única hueá que sabís hacer bien, nunca te he visto presentar una demanda, hueón, y si la presentai, la presentai mal”, disparó el panelista de derecha.

Pero su descargo no quedó ahí, pues inmediatamente lanzó: “Te conozco todas estas que te las han declarado inadmisibles, eres un hazmerreír, por lo tanto, cuando me volvís a citar la cuestión... de verdad, señor y señora, ¿usted se da cuenta lo mal educado que es este ser humano?”.

Tensión en vivo

Frente a semejante acribillamiento verbal, Rendón no se iba a quedar callado. “Te recuerdo tu propio pasado, tus volteretas…”, alcanzó a decir, antes de ser interrumpido por su contraparte.

“¡No tengo ninguna voltereta, compadre! ¿Quédate callado, por favor?”, pidió el abogado de derecha. “Y ahora (repites) ‘Cuba y Nicaragua’, eres simplemente un payaso”, sostuvo Rendón. “Oye, espérate, yo no voy a aguantar que me venga a decir payaso”, sentenció al final Gabriel Alemparte.