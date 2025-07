Johannes Kaiser protagonizó tenso momento con panelista de Sin Filtros: Le sacó en cara “chiste machista”

Un tenso cruce se vivió en plena transmisión del programa Sin Filtros, cuando Johannes Kaiser fue interpelado por Paz Suárez, panelista recurrente y militante de Amarillos por Chile

Sin rodeos, Suárez le pidió explicaciones al candidato presidencial por sus recientes declaraciones sobre Jeannette Jara, a quien había descrito provocativamente como “Bachelet con esteroides”.

“Yo quiero preguntarle a Johannes si hay algún mea culpa respecto a sus palabras, refiriéndose a la forma física de la candidata del Partido Comunista”, apuntó Paz. “¿Hay algún mea culpa de su chiste machista con respecto al aspecto físico de una candidata, aunque sea del PC? Porque me imagino que usted ataca a la idea comunista y no a la persona“, agregó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin irse por las ramas, Suárez sostuvo que “en algún momento, cuando usted tiró ese chiste, a mí me pareció ver a Johannes Kaiser influencer, quien decía que había que darle premio a los hombres por violar a mujeres que son feas”.

Kaiser responde

Para sorpresa de nadie, el candidato presidencial no tardó en contestar. “Eso no lo dije así, primer punto. ¿Es maldad o tontera?“, cuestionó. “Usted plantea que yo hablé del físico de la señora Jara y no, yo dije que Jara era Bachelet con esteroide, porque había hablado del proyecto político de Bachelet“, agregó.

En esa línea, puso sobre la mesa un ejemplo. “Así como este programa es Tolerancia Cero con esteroides; significa ‘mucho más potente, mucho más interesante’”, planteó. "El problema es de los periodistas que hicieron copy paste”, sentenció Johannes Kaiser, quien acusó difamación.