VIDEO | El aterrador momento en que actor Osvaldo Silva sufrió violenta encerrona y terminó apuñalado

VIDEO | El aterrador momento en que actor Osvaldo Silva sufrió violenta encerrona y terminó apuñalado

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open
¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa
“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia
José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

No se pronunciará hasta marzo: José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

VIDEO | ¡Se vendría un fuerte castigo! El duro informe arbitral que complica a Universidad de Chile
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Tendría el visto bueno! Colo Colo habría encontrado en el torneo nacional a su nuevo refuerzo

La madrugada de este lunes 2 de febrero, el reconocido actor de teleseries de los años 80 y 90, Osvaldo Silva, fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Recoleta, hecho que lo dejó con puñaladas en ambas extremidades y lesiones de carácter leve.

Todo ocurrió cuando el intérprete se detuvo junto a su pareja, la también actriz Cecilia Cucurella, en una estación de servicio ubicada en la intersección de Bellavista con Bombero Núñez. En ese punto, un grupo de cinco sujetos de nacionalidad chilena los abordó, los asaltó y los obligó a descender del vehículo.

A rostro descubierto, los asaltantes intentaron obligar a Osvaldo Silva a bajar del vehículo. En medio del forcejeo, el actor fue apuñalado con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda. Más tarde, Silva fue llevado hasta un centro asistencial, donde fue atendido por las heridas que tenía, las que afortunadamente fueron leves y sin riesgo vital.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional     

Cabe destacar que los responsables del asalto lograron escapar y aún no han sido capturados. Mientras tanto, el Ministerio Público dispuso que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI. 

Brutal encerrona quedó grabada 

Ahora, un impactante video, captado por las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió todo y que podría ser clave, comenzó a difundirse en medios y redes sociales. En el registro, se dio cuenta del aterrador momento en que Osvaldo Silva y su pareja fueron abordados por el grupo de delincuentes. 

ADVERTENCIA: Imágenes sensibles

Te puede interesar: Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos

NOTAS DESTACADAS

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open
¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa
“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia
José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

No se pronunciará hasta marzo: José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

VIDEO | ¡Se vendría un fuerte castigo! El duro informe arbitral que complica a Universidad de Chile
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Tendría el visto bueno! Colo Colo habría encontrado en el torneo nacional a su nuevo refuerzo
Lo que exalumnas de Ángela Vivanco recuerdan de su tiempo como profesora de la UC

“Causaba rechazo en un sector”: Lo que exalumnas de Ángela Vivanco recuerdan de su tiempo como profesora de la UC
U de Chile apela a roja de Juan Martín Lucero.

No se quedan de brazos cruzados: U de Chile toma decisión clave con la expulsión de Juan Martín Lucero
Colo Colo tiene reemplazo para Ortiz.

¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido
U de Chile recibe novedad por incidentes de sus hinchas.

¿Tendrán que buscar estadio? U de Chile recibe novedades tras los desmanes de sus hinchas en el Estadio Nacional
Damián Pizarro recibe portazo en Racing.

Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba
Quieren reemplazar a Ortiz con Gustavo Álvarez en Colo Colo

En Colo Colo piden el despido de Ortiz y reclaman arribo de este exDT de la U: “Es una buena opción…”
vacaciones

¿Cuánto tiempo necesitas realmente para desconectar? El 47% de los chilenos asegura un consenso
Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América

Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión: El club reaccionó a tiempo
Barticciotto pide este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo

¿La solución a todo?: Barticciotto exige este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo