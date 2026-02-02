VIDEO | El aterrador momento en que actor Osvaldo Silva sufrió violenta encerrona y terminó apuñalado

La madrugada de este lunes 2 de febrero, el reconocido actor de teleseries de los años 80 y 90, Osvaldo Silva, fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Recoleta, hecho que lo dejó con puñaladas en ambas extremidades y lesiones de carácter leve.

Todo ocurrió cuando el intérprete se detuvo junto a su pareja, la también actriz Cecilia Cucurella, en una estación de servicio ubicada en la intersección de Bellavista con Bombero Núñez. En ese punto, un grupo de cinco sujetos de nacionalidad chilena los abordó, los asaltó y los obligó a descender del vehículo.

A rostro descubierto, los asaltantes intentaron obligar a Osvaldo Silva a bajar del vehículo. En medio del forcejeo, el actor fue apuñalado con un arma blanca en uno de sus brazos y en la pierna izquierda. Más tarde, Silva fue llevado hasta un centro asistencial, donde fue atendido por las heridas que tenía, las que afortunadamente fueron leves y sin riesgo vital.

Cabe destacar que los responsables del asalto lograron escapar y aún no han sido capturados. Mientras tanto, el Ministerio Público dispuso que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la PDI.

Brutal encerrona quedó grabada

Ahora, un impactante video, captado por las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió todo y que podría ser clave, comenzó a difundirse en medios y redes sociales. En el registro, se dio cuenta del aterrador momento en que Osvaldo Silva y su pareja fueron abordados por el grupo de delincuentes.

ADVERTENCIA: Imágenes sensibles

Así fue asalto a actor pic.twitter.com/PP2v3hRukd — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) February 2, 2026

