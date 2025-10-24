Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos

Una nueva arista se abrió en el caso que conmocionó a Recoleta, luego de que la Fiscalía Centro Norte confirmara la desarticulación de una organización criminal vinculada a los dos imputados por la muerte de un niño de 12 años. El hallazgo se produjo tras un intenso operativo liderado por las policías en distintos puntos de la capital.

El procedimiento se originó a partir de la detención de Iván Gómez (28) y Claudio Gaete (31), quienes protagonizaron la colisión fatal ocurrida el pasado lunes en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en pleno sector de Patronato. Ambos se mantienen bajo prisión preventiva, mientras avanza la investigación por el trágico hecho.

De acuerdo con información entregada por T13, la banda operaba desde la vivienda de la madre de Gaete, quien además dio positivo a cocaína. “Se trata de un inmueble en el cual funcionaba esta subcélula de tráfico de drogas”, explicó la fiscal Macarena Cañas, quien confirmó que el lugar servía como centro de acopio y distribución de sustancias ilícitas.

Durante los allanamientos realizados por equipos del OS-9 y el GOPE en la comuna de Huechuraba, se logró detener a tres extranjeros que integraban la red delictual. En paralelo, las autoridades incautaron cerca de 30 kilos de droga, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el procesamiento y venta.

Los delitos que recaen sobre los dos imputados por la muerte de niño en Recoleta

En cuanto a la causa base, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinó que los imputados actuaron con dolo eventual, al conducir bajo los efectos de las drogas, a exceso de velocidad y sin respetar una señal de “Ceda el Paso”. Con ello, la justicia reformuló los cargos, imputándoles los delitos de robo con sorpresa, homicidio consumado con dolo eventual y lesiones leves y graves.

