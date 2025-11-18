¡Sigue en duda! Futuro de figura de Universidad Católica sigue sin resolverse

Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado fin de semana, Universidad Católica debía enfrentar a Deportes La Serena en condición de visitante, donde el cuadro cruzado buscaba seguir sumando para mantener su puesto como el Chile 2 en la tabla de posiciones, mientras que el cuadro de la cuarta región, quería alejarse de la peligrosa zona del descenso.

El partido estuvo bastante controlado por el cuadro cruzado, quienes en el primer tiempo no pudieron plasmar esto en el marcador. Ya en el segundo tiempo, se dieron las alegrías, ya que en el minuto 49', Fernando Zampedri logró poner en ventaja a la visita, quienes con esta solitaria anotación lograron quedarse con la victoria.

Gracias a este triunfo, Universidad Católica se mantiene en la segunda posición en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, quedándose por el momento con el boleto del Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores de la próxima temporada, aunque se mantiene a sólo un punto del tercer lugar que es O'Higgins.

Universidad Católica continúa en la lucha por quedarse con el puesto del Chile 2 y clasificar a la Copa Libertadores de la próxima temporada, ya que actualmente se ubica en la segunda posición del torneo. Tras el regreso de la competencia por la fecha FIFA, el cuadro de la franja enfrentará este sábado desde las 20:30 horas a Palestino en condición de local.

La gran figura cruzada sigue en duda

Pero una enorme preocupación en el cuadro cruzado para la próxima temporada es la continuidad de su máxima figura de los últimos años, Fernando Zampedri, quien nuevamente está luchando para ser el goleador del Campeonato Nacional. Según la información de la prensa, no han habido avances en las negociaciones, por lo que su continuidad en el equipo sigue en duda.

