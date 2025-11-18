¡Con uno menos! La Roja logra recuperarse y se queda con una nueva victoria ante Perú

Esta jornada, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

Con un jugador menos por la expulsión de Iván Román y gracias a las anotaciones de Felipe Loyola y Darío Osorio, La Roja consiguió su segundo triunfo por 2-1 en esta doble fecha FIFA ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán que esperar los próximos desafíos del equipo.

Gran rendimiento de varios

Una de las cosas positivas que dejó esta nueva doble fecha FIFA fueron los buenos rendimientos de los jugadores que son llamados a encabezar el tan ansiado recambio de la selección chilena. Uno de estos fue el caso de Darío Osorio, quien el día de hoy volvió a anotar con el combinado nacional, además de las buenas actuaciones de Lucas Cepeda, Gabriel Suazo, entre otros.

