Fuerte polémica remece a Sin Filtros: publican video "censurado" y acusan fuertes insultos

En un nuevo debate en el programa Sin Filtros el abogado Maximiliano Lobos y el exdiputado Renato Garín enfrentaron una fuerte discusión que habría terminado en una censura producto de los insultos a lo que escalaron los enfrentados. Ante esto, Lobos recuperó la parte que había sido eliminada del programa y la expuso en X.

"La producción de @Sinfiltros_tv decidió censurar mi opinión contraria a la de @RenatoGarinG. Me llamaron de la producción para darme un explicación que a mí parecer no satisface el estándar democrático y las normas sobre libertad de expresión. Aquí les dejo el video censurado” escribió en la red social.

“Quiero decir que durante la tarde reflexioné sobre la explicación que me dio el programa, y en un primer momento callé por miedo a que no me invitaran más. Pero luego reflexioné, y no estaré dispuesto nunca a transar mis principios democráticos o a soportar una censura por miedo a perder un espacio en los medios" comentó en un principio el profesional en leyes.

Añadiendo sobre la misma que "los principios están primero, y como fundador de un movimiento político que defiende la libertad de expresión, tengo el deber antes que todo de ser leal con mis valores” comentó. Sobre esto Garín acusó que existieron insultos. “Un hombre con ojos en tinta, ojeras profundas y un enojo sobrenatural. Se apaga la cámara y lanza insultos. Su objetivo: grabar este video y encarar al contendor. Es fácil jugar a ser el fascista televisivo en este contexto, apoyado por debajo por Sebastián Eyzaguirre y compañía” lanzó.

“Aprende a ser un verdadero hombre, Rellanto Cahuín... supongo que te puedo decir así después que me calificas de ‘fascista’ (...) Aprende a aguantar la confrontación de opiniones en un debate político. De lo contrario no tienes la suficiente entereza emocional para estar en política” le respondió Lobos en el round.

“¿Y de cuando un fascista televisivo y cobarde como tú, que grita maricón como si fuese choro, representa al pueblo de Chile? Eres un sujeto dañino, ayer estabas evidentemente arriba de la pelota de aquello que te metes, esas ojeras, ojos en tinta, tu enojo insólito, igual que la izquierda gris y resentida. No tengo la culpa que seas pobre y endeudado” cerró Garín.

