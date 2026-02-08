Francisco Meneghini hace balance tras tibio comienzo de la U en el Campeonato Nacional

Un tibio comienzo del Campeonato Nacional tuvo la Universidad de Chile. Es que con una derrota y un empate, los azules se encuentran en la posición número 13, lo que ha encendido comentarios alrededor del desempeño y también del mando del entrenador Francisco Meneghini, quien ahora hizo un balance sobre lo que se vive en el club.

El entrenador se refirió al tema luego de la derrota de la U frente a Huachipato, donde estos últimos lograron imponerse con un 2 a 1. Ahí, y según consigna En cancha, indicó "fue un partido parejo, de pocas opciones, que se termina definiendo por detalles. En este caso, ellos estuvieron mejor que nosotros".

"No es que uno va siempre mejorando partido a partido. Hay veces que se da un paso hacia atrás y otros hacia adelante. Lo importante es ir consolidando ciertas cosas", señaló Francisco Meneghini, destacando que todavía quedan varias fechas, por lo que con el tiempo hay posibilidades de ir cambiando su puesto en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, en esa línea Paqui Meneghini expresó que "sabemos que es importante posicionarse arriba en un torneo largo, pero confío en que con el trabajo va a ir apareciendo una mejor versión". De esta manera todas las miradas están puestas en los enfrentamientos que se vienen en este camino por el Campeonato Nacional.

Los resultados de la Universidad de Chile frente a Huachipato

Recordemos que este domingo precisamente se vivió una nueva cita futbolera. En esta, la Universidad de Chile tuvo que enfrentarse a Huachipato. Y si bien se consolidaron a los primeros minutos con un punto que marcó el cambio del marcador, luego la cosa cambió cuando sus contrincantes hicieron dos goles que zanjaron la ronda con un 2 a 1.