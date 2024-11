Francesco Gazzella para en seco a Pancho Orrego en el matinal: "Cuidado ahí"

En el matinal Tu Día entrevistaron a Francisco Pancho Orrego para conocer su opinión sobre la derrota que sufrió en las elecciones de gobernador por la Región Metropolitana en contra de Claudio Orrego. En medio de su desahogo fue frenado en seco por Francesco Gazzella, quien le comentó que su opinión sobre las promesas del presidente no eran correctas.

“Tienes un bolsón de votos de casi dos millones de personas, lo cual no es menor. ¿Viene el hambre por la Cámara o el Senado?” le partió preguntado el conductor de matinal José Luis Repenning. “Mi única hambre es poder llegar al departamento y hacer aseo. Quiero descansar, tirar líneas, proyectar mi futuro. Yo soy una persona con vocación de servicio público, me he preparado toda mi vida, me encantaría estar en el Congreso el próximo año. ¿Entonces qué vamos a hacer? Vamos a ver las intenciones, pero con mesura” respondió rápidamente el abogado.

El encontrón de Pancho Orrego con Francesco Gazzella

El panelista de Sin Filtros comentó que “yo quería ganar, me la jugué para ser gobernador, pero perdí. Yo me voy con mucho cariño. Yo era lo nuevo, yo era el que había que conocer, pero me llena de emoción porque hicimos una campaña bonita, nunca le faltamos el respeto a nadie” dijo. Fue ahí que Priscila Vargas recordó uno de sus momentos más polémicos. “Probablemente, entre las lecciones que sacas, es evitar calificativos tan violentos, como tratar al alcalde de Maipú de ‘mentiroso patológico’. ¿Crees que ahí te equivocaste?” preguntó la comunicadora.

“Yo voy a hacerme cargo de esa frase respecto a la persona que se la he dicho: el Presidente. Y lo ratifico; el Presidente ha hecho de la mentira una forma de hacer política” contestó el excandidato. "El Presidente le prometió a los chilenos que iba a condonar el CAE, y les mintió; prometió que iba a pagar la deuda de los profesores, y nos mintió; prometió que no iba a militarizar La Araucanía, y la militarizó; prometió que en su gobierno no iban a ver pitutos, y miren cómo está el gobierno" añadió.

"Cuidado ahí, porque estarían todos los presidentes involucrados. Ningún presidente en la vida va a cumplir todo. No lo digo por defender al Presidente, lo digo porque tú dices que toda promesa incumplida es una mentira" interrumpió Gazella.

"A mí me parece genial, y te lo dice un hombre de 35 años, ah... me parece genial tu estilo confrontacional, perfecto, pero cuando entramos a ofender a los demás, entramos en un problema. Ahí yo creo que hay que hacer una evaluación. Mucha gente queríamos más moderación, que hagan la pega, que dejen de pelear; me da la impresión que eso valoró la ciudadanía esta vez" mencionó.

"Es tu análisis, pero yo creo que en política hay que decir la verdad, y eso no es ser confrontacional, eso es lo que corresponde. Porque si alguien hizo de la mentira una profesión, hay que decirlo y tienen que aceptar cuando alguien te lo digo" refutó el candidato. "Sí, pero Francisco, quizás te puede haber jugado en contra haberte declarado anti-comunistas, cuando te tenías que haber sentado, si salías electo, con alcaldes comunistas que fueron elegidos democráticamente. Eso te pudo haber jugado en contra" cerró el periodista.

