Guarello se lanza con todo en contra de Pancho Orrego con análisis sin filtro: "No sabís ni ponerte una camisa"

En su programa de YouTube La hora de King Kong el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello comentó la derrota en las elecciones de gobernador por la Región Metropolitana de Francisco Pancho Orrego y lanzó un análisis sin flitro de los motivos que lo habrían llevado a perder. Recordemos que Pancho obtuvo 45,49% de los sufragios, mientras que su contendor alcanzó el 54,51% de los votos.

Recordemos que, a pesar de la derrota Pancho se mostró agradecido y feliz. “Hicimos una campaña tremenda. Hicimos una campaña linda. Hicimos una campaña propositiva. Hicimos una campaña llena de esperanza. Y el día de hoy yo estoy con esta sonrisa en la cara porque he recibido ese cariño de la gente en cada uno de los recorridos por las 52 comunas de la región metropolitana" declaró.

¿Cuál fue el análisis de Guarello sobre Pancho Orrego?

“Hoy la ‘caspa’ no pudo celebrar. Al final no sacaron ningún candidato, por más que estuvieron revolviéndola todo el año” comentó Guarello en su programa. “Así son las cosas, poh, compadre, cuando tú empezai a buscar candidaturas en programas de YouTube como este no las vas a encontrar” agregó haciendo una clara alusión al panelista del programa Sin Filtros.

Bajo esta misma línea repasó al candidato por la derecha. “No es el camino, señores, tomémonos en serio este país. Además, no sabís ni ponerte una camisa”. Con anterioridad, Guarello ya se había referido en duros términos a la candidatura de este abogado. “Aquí tienen su circo diario, que a devenido en una especie de bolsa de trabajo y de candidaturas. Te felicito Orrego” había dicho con anterioridad.

"Complicado conseguir resultados queda fortalecer las líneas"; "Orrego tiene título es un abogado profesional y es apoyado por 2 millones de chilenos, está dando palos de ciego Guarello, no haya como figurar"; "Un periodista de izquierda, no es periodista, es de izquierda"; "Este personaje parece que no ha visto como se viste su presidente", fuero algunos de los comentarios que recibió el comunicador por sus dichos.

