“Vamos a terminar en un mundo de fantasía”: Foto de Cathy Barriga provoca furioso descargo de Neme

Al igual que en enero, cuando fue formalizada por presunto fraude al fisco, este jueves la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, compartió una foto del arcángel Miguel en sus redes sociales. Y es que la mencionada publicación se hizo justo en la antesala de la reformalización solicitada por la Fiscalía. Durante la instancia se buscaba precisar algunos antecedentes del caso.

A principios de año, Barriga explicó el significado de esta imagen. “Quería compartir una imagen con ustedes, que es el arcángel Miguel. Este arcángel es el ‘abogado del pueblo’ y le pone el pie al demonio. Quienes quieran enviarme energía, ojalá puedan compartir esta imagen”, señaló.

“No podemos caer en eso”

A sabiendas de esta foto, el periodista José Antonio Neme no se quedó callado y se descargó contra la ex chica Mekano. “Ella sigue muy activa en redes sociales. Si ella está en una lógica bíblica, ese será su relato mental, pero no es real”, lanzó en primer lugar.

Durante la transmisión de Mucho Gusto, el comunicador puntualizó: “Ella no es perseguida, ella no está en la Inquisición ni está en la Edad Media. Aquí hay una chorrera de millones que faltan o que fueron gastados en cosas que no eran prioridad. Hoy, Maipú está con serios problemas... si nosotros nos quedamos en el mundo paralelo de la señora Cathy Barriga, la verdad es que vamos a terminar en un mundo de fantasía”.

Además, agregó que “ella, al menos por lo que uno ve, está en una lógica bíblica. Esa lógica no puede ser la lógica del Ministerio Público, no podemos caer en eso”. Por último, Neme recalcó que “la forma en que ella enfrenta a la opinión pública, me parece absolutamente cuestionable. Probablemente ella me está viendo y no tengo ningún problema en decírselo en su cara”.