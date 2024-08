Lo comparó con Mega: La juguetona broma de Neme sobre sus años en TVN

José Antonio Neme se mandó un provocador palito sobre cómo se manejaban los aguinaldos durante las Fiestas Patrias en TVN. Sus declaraciones fueron hechas este viernes en el programa Mucho Gusto (Mega). Todo mientras el periodista Roberto Saa recorría los locales de Barrio Meiggs para verificar los precios de diversos productos antes del largo fin de semana del 19 de septiembre.

Junto a un carabinero que estaba de invitado en el panel, el conductor del matinal le preguntó al uniformado si recibían aguinaldo durante estas fiestas. El carabinero respondió que sí.

“Yo pregunto nomás, porque aquí no me cae ni un morlaco, lo digo honestamente, aquí no dan aguinaldo, po’; o alguna cajita feliz al menos, algo”, respondió Neme. “A mí no me dan”, recalcó el animador, según recogió la cuenta de Instagram Sólo por TV. “Yo creo que no te das cuenta (cuando te depositaron)”, le respondió inmediatamente su colega Natasha Kennard.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

A raíz de esto, Neme procedió a recordar sus años en TVN, canal donde empezó su carrera y estuvo hasta el 2014. “En los buenos años de Televisión Nacional nos daban la cajita, recuerdan Roberto (Saa), Gonzalo (Ramírez); estábamos primeros en la fila”, recordó, y haciendo alusión a quienes también fueron compañeros suyos en el canal público.

“En algún momento, cuando había un buen presidente del directorio, nos daban hasta chocolate con almendra; ahora no”, relató con una cuota de humor. “Sí dan”, insistió Natasha, dando a entender qué en Mega existen los aguinaldos, y ya cambiando de tema. “Ah”, fue la reacción del periodista ante la aclaración.