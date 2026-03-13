¿Encubrió el crimen? Camionero que dejó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa Delfino fue formalizado 

¿Encubrió el crimen? Camionero que dejó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa Delfino fue formalizado 

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡HISTÓRICO! Santiago Wanderers clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores sub-20

¡Sufren los azules! Figura de Universidad de Chile no avanza con su recuperación tras lesión
A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

¡Continúa la polémica! Irán responde y cuestiona a Donald Trump por Mundial 2026
¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

VIDEO | ¿Podría no jugarse? Las dudas sobre la realización de la Finallisima
Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda

Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

¡Al fin una buena noticia! Universidad de Chile recupera a un jugador para enfrentar a Coquimbo
¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine

¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

VIDEO | ¡Sana competencia interna! Fernando Ortiz y la lucha de los delanteros en Colo Colo

Cristian González (52), identificado como el camionero responsable de dejar una caja con el cuerpo maniatado de una mujer frente a la casa de Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, fue formalizado durante la jornada de este viernes por encubrimiento del homicidio.

Recordemos que, el pasado 8 de marzo, tras un aviso de los vecinos por malos olores provenientes de una caja abandonada en calle Embajador Gómez, se descubrió el cadáver de una mujer chilena de 26 años. Más tarde, se reveló que la joven víctima presentaba antecedentes por el delito de robo.

Tras el espeluznante hallazgo, según lo informado por ADN Radio, el caso quedó en manos del equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana, unidad especializada en crimen organizado y homicidios. Por ahora, las diligencias se desarrollan bajo estricta reserva mientras avanzan las indagatorias.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Rechazaron prisión preventiva 

En la audiencia de control, la Fiscalía pidió que el imputado quedara en prisión preventiva. Sin embargo el 6° Juzgado de Garantía de Santiago decidió no acoger la solicitud. Ante eso, el Ministerio Público presentó una apelación, por lo que el imputado seguirá detenido mientras la Corte de Apelaciones de Santiago define si revoca o confirma la medida.

La defensa de González, encabezada por Álvaro Zúñiga, sostuvo que la posible intervención de su representado habría sido de carácter secundario. “Muchos antecedentes dan cuenta posiblemente de un homicidio, pero la participación de mi representado (…) sería secundaria. Faltan muchas diligencias investigativas”, sentenció el jurista, de acuerdo con el citado medio. 

Te puede interesar: “No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡HISTÓRICO! Santiago Wanderers clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores sub-20

¡Sufren los azules! Figura de Universidad de Chile no avanza con su recuperación tras lesión
A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

A los 77 años muere Claudio Spiniak, figura central de uno de los casos de abuso más polémicos de los 2000

¡Continúa la polémica! Irán responde y cuestiona a Donald Trump por Mundial 2026
¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

¿Qué decía el mensaje? Presidente Kast rompe el silencio sobre carta que le entregó Gabriel Boric en su investidura

VIDEO | ¿Podría no jugarse? Las dudas sobre la realización de la Finallisima
Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda

Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

¡Al fin una buena noticia! Universidad de Chile recupera a un jugador para enfrentar a Coquimbo
¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine

¡Ignoraron las advertencias! Turistas japoneses se suman a la lista de detenidos por encender fogata en Torres del Paine
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

VIDEO | ¡Sana competencia interna! Fernando Ortiz y la lucha de los delanteros en Colo Colo
“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos

“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos
Fernando Ortiz repetirá formación en Colo Colo.

¿Arriesgará a una de sus figuras? Fernando Ortiz baraja inesperada formación en Colo Colo para enfrentar a Huachipato
U de Chile y la fecha para tener DT.

¿Antes de lo esperado? Revelan la fecha en la que U de Chile presentará a su nuevo entrenador
Esteban Paredes será DT de Santiago Morning.

Con un cuerpo técnico de élite: Esteban Paredes tiene equipo para debutar como entrenador
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

Quieren aprovechar la lesión: U de Chile contacta a su posible nuevo fichaje tras baja de Octavio Rivero
Colo Colo cobrará para ver a la rama femenina.

Colo Colo toma polémica decisión y hace enfurecer a todos sus hinchas: exigen explicaciones inmediatas
U de Chile desestima a su próximo entrenador.

Exceso de sinceridad: U de Chile tenía listo a su nuevo DT y decidieron darlo de baja por una potente advertencia
VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

¡No niega la posibilidad! Histórico crack de Colo Colo podría volver al club
Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur