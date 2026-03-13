¿Encubrió el crimen? Camionero que dejó caja con cadáver frente a casa de alcaldesa Delfino fue formalizado 

Cristian González (52), identificado como el camionero responsable de dejar una caja con el cuerpo maniatado de una mujer frente a la casa de Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, fue formalizado durante la jornada de este viernes por encubrimiento del homicidio.

Recordemos que, el pasado 8 de marzo, tras un aviso de los vecinos por malos olores provenientes de una caja abandonada en calle Embajador Gómez, se descubrió el cadáver de una mujer chilena de 26 años. Más tarde, se reveló que la joven víctima presentaba antecedentes por el delito de robo.

Tras el espeluznante hallazgo, según lo informado por ADN Radio, el caso quedó en manos del equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana, unidad especializada en crimen organizado y homicidios. Por ahora, las diligencias se desarrollan bajo estricta reserva mientras avanzan las indagatorias.

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Rechazaron prisión preventiva

En la audiencia de control, la Fiscalía pidió que el imputado quedara en prisión preventiva. Sin embargo el 6° Juzgado de Garantía de Santiago decidió no acoger la solicitud. Ante eso, el Ministerio Público presentó una apelación, por lo que el imputado seguirá detenido mientras la Corte de Apelaciones de Santiago define si revoca o confirma la medida.

La defensa de González, encabezada por Álvaro Zúñiga, sostuvo que la posible intervención de su representado habría sido de carácter secundario. “Muchos antecedentes dan cuenta posiblemente de un homicidio, pero la participación de mi representado (…) sería secundaria. Faltan muchas diligencias investigativas”, sentenció el jurista, de acuerdo con el citado medio.

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